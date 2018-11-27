Ученые предоставили доказательства существования мегалодона в водах Мирового океана





Хотя официальная наука придерживается позиции, что огромная акула, достигающая 50-тонного веса и 15-метровой длины, вымерла более 3 млн лет назад, такой позиции противоречат многочисленные достоверные доказательства. Исследователи, верящие в нынешнее существование магалодона, апеллируют тем, что человечество не изучило и 4 процентов Мирового океана, чтобы делать однозначные выводы. К тому же, сами научные данные подтверждают, что гигантский хищник обитает в морях и нападает на людей.К примеру, такой инцидент произошёл в Японском море. Туристы во время прогулки на лодке столкнулись с мегалодоном, имея при себе видеокамеры. Хотя бесследно исчезла целая группа людей, во время поисков на дне обнаружили гаджет, записавший расправу животного с отдыхающими.Другой случай произошёл с исследователями, наблюдавшими за стаей акул при помощи датчиков. Когда хищники расплылись, аппарат зафиксировал движение огромного объекта, а на мониторе учёные увидели гигантские жабры. Видят перемещения мегалодона и спутники, передавая траекторию и манеру поведения, очень напоминающую акулу.