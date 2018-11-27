В Екатеринбурге женщина ограбила ломбард из-за мошенника-экстрасенса





В настоящий момент стражи порядка в Екатеринбурге проводят расследование по факту хищения из ломбарда ценностей и крупной суммы денег. С обращением к служителям закона пришла женщина, которая теперь является главной подозреваемой в данном преступлении. Она лично похитила из ломбарда, где числилась работником, золото и наличность и передала их неизвестной особе. По её словам, та загипнотизировала её и рассказала о порче. Снять её можно было, только проведя специальный обряд. Для этого и потребовались украшения и деньги. Передав украденное с работы в руки мошенника-экстрасенса, одурманенная гражданка получила три монеты и инструкцию, где их нужно выкинуть. Однако в назначенный час для завершения необходимых действий та так и не явилась.В результате работнице ломбарда пришлось обращаться в полицию. Теперь работники МВД проверяют инцидент, выясняя все обстоятельства и пытаясь найти неизвестную участницу, по вине которой, как заявляет подозреваемая, и исчезла собственность хозяина.