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В Екатеринбурге женщина ограбила ломбард из-за мошенника-экстрасенса

Стало известно, что в Екатеринбурге женщина, ограбившая ломбард, предстанет перед судом. По имеющимся данным, она стала жертвой действий мошенника-экстрасенса, обманным путём убедившего обвиняемую совершить преступление.
В Екатеринбурге женщина ограбила ломбард из-за мошенника-экстрасенса

В настоящий момент стражи порядка в Екатеринбурге проводят расследование по факту хищения из ломбарда ценностей и крупной суммы денег. С обращением к служителям закона пришла женщина, которая теперь является главной подозреваемой в данном преступлении. Она лично похитила из ломбарда, где числилась работником, золото и наличность и передала их неизвестной особе. По её словам, та загипнотизировала её и рассказала о порче. Снять её можно было, только проведя специальный обряд. Для этого и потребовались украшения и деньги. Передав украденное с работы в руки мошенника-экстрасенса, одурманенная гражданка получила три монеты и инструкцию, где их нужно выкинуть. Однако в назначенный час для завершения необходимых действий та так и не явилась.

В результате работнице ломбарда пришлось обращаться в полицию. Теперь работники МВД проверяют инцидент, выясняя все обстоятельства и пытаясь найти неизвестную участницу, по вине которой, как заявляет подозреваемая, и исчезла собственность хозяина.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:24

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