Ученые: Пробиотики могут помочь в лечении остеопороза
В ходе очередного эксперимента ученые из Америки смогли выяснить, что пробиотики способны оказать помощь при лечении остеопороза. Дело в том, что эти биологические добавки влияют на формирование костей.
Ученые сообщают, что пробиотики могут создать некую цепную реакцию, которая приветит к выделению белка, весьма важного для развития костей. Исследователи уверены, что пробиотики способны оказать помощь при лечении различных заболеваний костей, в том числе и остеопороза. Также специалисты рассказали, как может походка говорить о человеческом здоровье.
Ученые утверждают, что манера ходить может позволить обнаружить множество различных заболеваний, от сердечно-сосудистых до когнитивных нарушений. Также специалисты уверены, что быстрая ходьба способствует повышению показателей здоровья.
Ученые сообщают, что пробиотики могут создать некую цепную реакцию, которая приветит к выделению белка, весьма важного для развития костей. Исследователи уверены, что пробиотики способны оказать помощь при лечении различных заболеваний костей, в том числе и остеопороза. Также специалисты рассказали, как может походка говорить о человеческом здоровье.
Ученые утверждают, что манера ходить может позволить обнаружить множество различных заболеваний, от сердечно-сосудистых до когнитивных нарушений. Также специалисты уверены, что быстрая ходьба способствует повышению показателей здоровья.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:34