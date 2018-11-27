Ученые: Пробиотики могут помочь в лечении остеопороза





Ученые сообщают, что пробиотики могут создать некую цепную реакцию, которая приветит к выделению белка, весьма важного для развития костей. Исследователи уверены, что пробиотики способны оказать помощь при лечении различных заболеваний костей, в том числе и остеопороза. Также специалисты рассказали, как может походка говорить о человеческом здоровье.Ученые утверждают, что манера ходить может позволить обнаружить множество различных заболеваний, от сердечно-сосудистых до когнитивных нарушений. Также специалисты уверены, что быстрая ходьба способствует повышению показателей здоровья.