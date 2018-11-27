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Супруг Ксении Бородиной – Курбан Омаров весело отметил день рождение годовалого мальчика в компании друзей

Курбан Омаров поделился в личном микроблоге фотографией с празднования дня рождения сына своего лучшего друга.

Вчера, 26 ноября, Ксению Бородину и ее любимого супруга пригласили на праздник, который по своему размаху многим интернет-пользователям напомнил восточную свадьбу.

Супруг Ксении Бородиной – Курбан Омаров весело отметил день рождение годовалого мальчика в компании друзей

Как удалось выяснить, они отмечали день рождение годовалого мальчика Сармата в одном из самых роскошных ресторанов Москвы, где в огромном зале от еды буквально ломились столы.

Несколько часов назад Курбан разместил у себя на страничке в Instagram пост, в котором поделился со своими подписчиками прекрасной новостью. По словам мужа Бородиной, ровно год назад у его лучшего друга Марата родился на свет наследник Сармат.

«Мои самые теплые поздравления!» - пишет Омаров под свежей фотографией.


Супруг Ксении Бородиной – Курбан Омаров весело отметил день рождение годовалого мальчика в компании друзей

Курбан добавил, что просто убежден в том, что его лучший друг со своей супругой воспитают настоящего мужчину в «самом широком смысле этого слова». Нужно сказать, что поклонники семейства Бородиной-Омарова присоединились к поздравлениям бизнесмена, а некоторые поспешили указать на то, что устраивать такой масштабный праздник не было смысла, ведь годовалый мальчик вряд ли что-то запомнит.

«Зачем было устраивать такие гуляния? Мальчику всего годик исполнился, он ничего не будет помнить!», «У кавказцев заведено что ли гулять по богатому?», «Уверена, что такие правильные мужчины дадут достойное воспитание своим детям!» - продолжают писать в Сети.

Отметим, что многие фанаты Курбана поинтересовались у бизнесмена, как зовут гитариста, который исполнил несколько песен на празднике. По словам читателей, музыкальные Stories мужа Бородиной им очень понравились.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:28

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