Ученые: Митохондриальную ДНК можно унаследовать от отца





Сотрудники американского Медицинского центра детской больницы в Цинциннати провели обследование ребенка, жаловавшегося на усталость и мышечные боли. Причиной симптомов, по мнению медиков, могло стать недомогание, вызванное митохондриальным заболеванием.В ходе обследования специалисты нашли у ребенка гетероплазмию, вызванную отличием генетических последовательностей в митохондриях, часть из них мальчик получил от отца. У отдельных видов животных имеет место быть передача митохондриальной ДНК со стороны отца, но у человека такого явления не наблюдалось. Данное открытие показывает, что существуют исключения, но в масштабе эволюции передача митохондриальной ДНК по материнской линии остается главенствующей.