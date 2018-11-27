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Ученые: Митохондриальную ДНК можно унаследовать от отца

Обнаружив у мальчика митохондриальную ДНК, полученную от отца, американским ученым удалось опровергнуть устоявшиеся представления о передаче родительских генов. Ранее специалисты полагали, что митохондриальную ДНК можно унаследовать исключительно по материнской линии.

Ученые: Митохондриальную ДНК можно унаследовать от отца


Сотрудники американского Медицинского центра детской больницы в Цинциннати провели обследование ребенка, жаловавшегося на усталость и мышечные боли. Причиной симптомов, по мнению медиков, могло стать недомогание, вызванное митохондриальным заболеванием.

В ходе обследования специалисты нашли у ребенка гетероплазмию, вызванную отличием генетических последовательностей в митохондриях, часть из них мальчик получил от отца. У отдельных видов животных имеет место быть передача митохондриальной ДНК со стороны отца, но у человека такого явления не наблюдалось. Данное открытие показывает, что существуют исключения, но в масштабе эволюции передача митохондриальной ДНК по материнской линии остается главенствующей.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:12

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