В Москве двое неизвестных мужчин напали на Ольгу Серябкину

"Это было так ужасно на самом деле. Не знала, что же мне делать. Хотелось быстрее убежать. Всё закончилось хорошо, я в порядке. Таксист меня посадил в машину, и я уехала. Те остались на месте", - рассказывает певица неприятный инцидент.

Через работников прессы Серябкина передала подписчикам неприятную новость. В центре Москвы, где певица была одна, ей встретились двое мужчин, которые, по мнению пострадавшей, были под воздействием алкоголя. Сначала знаменитость решила, что прохожие просто хотят попросить автограф или сфотографироваться, как часто бывает, однако незнакомцы попросту не давали звезде прохода. Нападчики закрыли исполнительнице дорогу и пытались выхватить у неё личные вещи. Серябкина собиралась убежать, однако её выручил припарковавшийся неподалёку таксист.Напомним, что большую популярность Серябкина получила благодаря сотрудничеству с Максимом Фадеевым и коллективом "Serebro", который покинет в будущем году. Полностью раскрыть свой потенциал артистка рассчитывает с помощью сольной карьеры.