АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией
EUR 75.57 USD 66.51
Курс валют на 27.11.2018

В Москве двое неизвестных мужчин напали на Ольгу Серябкину

На Ольгу Серябкину напали двое мужчин в Москве, представившиеся её фанатами. От хулиганов бывшую солистку группы "Serebro" спас водитель такси.
В Москве двое неизвестных мужчин напали на Ольгу Серябкину

Через работников прессы Серябкина передала подписчикам неприятную новость. В центре Москвы, где певица была одна, ей встретились двое мужчин, которые, по мнению пострадавшей, были под воздействием алкоголя. Сначала знаменитость решила, что прохожие просто хотят попросить автограф или сфотографироваться, как часто бывает, однако незнакомцы попросту не давали звезде прохода. Нападчики закрыли исполнительнице дорогу и пытались выхватить у неё личные вещи. Серябкина собиралась убежать, однако её выручил припарковавшийся неподалёку таксист.

"Это было так ужасно на самом деле. Не знала, что же мне делать. Хотелось быстрее убежать. Всё закончилось хорошо, я в порядке. Таксист меня посадил в машину, и я уехала. Те остались на месте", - рассказывает певица неприятный инцидент.

Напомним, что большую популярность Серябкина получила благодаря сотрудничеству с Максимом Фадеевым и коллективом "Serebro", который покинет в будущем году. Полностью раскрыть свой потенциал артистка рассчитывает с помощью сольной карьеры.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев показал на фото удивление дочери
Студенты из Тюмени разработали уникальный
Сергей Шнуров посвятил ироничный стих рейтингу
Предками человечества является жившая 200 тысяч
Ольга Орлова призналась, что не любит работать на
Учёные: Беспорядок на рабочем месте говорит о
Веру Брежневу фанаты заподозрили в романе с
Фото Ани Лорак и Сергея Лазарева произвело фурор
Уникальная охотничья уловка горбатых китов попала
После второй операции на ушах у Татьяны Мусульбес
Ученые предоставили доказательства
В NASA заявили об устойчивой к антибиотикам
Российская модель Яна Яцковская выставила фото с
Ученые: Пробиотики могут помочь в лечении
Супруг Ксении Бородиной – Курбан Омаров весело
В Екатеринбурге женщина ограбила ломбард из-за
В Москве двое неизвестных мужчин напали на Ольгу
Ученые: Митохондриальную ДНК можно унаследовать
Смартфон Elephone A5 показали в официальном
Ученые: Солнечные бури стали еще опаснее для
Эксперты: Россияне при переезде чаще всего
Нибиру движется к Земле под воздействием
Ученые: Жирафы предпочитают есть в компании друзей
Жителя Лондона напугал необычный кот
На камеру наблюдения попало призрачное отражение
Учёные: Древние египтяне пользовались
Анна Семенович поделилась воспоминаниями о своем
Крис Кельми после смерти Евгения Осина стал
В Санкт-Петербурге Фёдор Бондарчук будет снимать
Виктории Боне - 39. Самые обсуждаемые наряды
Просмотреть все новости