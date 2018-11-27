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Смартфон Elephone A5 показали в официальном тизерном ролике

Разработчики показали новый смартфон Elephone A5 в официальном тизерном ролике. Как отмечается, до появления гаджета в продаже осталась одна неделя.
Смартфон Elephone A5 показали в официальном тизерном ролике

В видеохостиге YouTube появился ролик, демонстрирующий новый смартфон Elephone A5. Китайский гаджет готовится к старту продаж и производитель решил привлечь внимание потенциальных покупателей, показав основные преимущества новинки. Наиболее выделяющейся деталью девайса стала трёхмодульная основная камера, состоящая из объективов с разрешением 3, 5 и 20 Мп. Фронтальная камера получила два модуля на 2 и 20 Мп. Заинтересует покупателей и экран, имеющий размер 6,1 дюйма. Он практически лишён рамок, а его рабочая площадь одна из самых больших на сегодняшний день. Как это сейчас распространено, в верхней части дисплея имеется вырез, подобный iPhone X. За безопасность отвечает дактилоскопический датчик отпечатка пальца, размещённый на торце устройства.

Основой Elephone A5 стал процессор Helio P60. Его работу обеспечивают 6 Гб оперативной памяти. Ёмкость основной памяти составляет 64 Гб. Работает смартфон на последней версии операционной системы от Android. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4 000 мАч.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:04

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