Смартфон Elephone A5 показали в официальном тизерном ролике





В видеохостиге YouTube появился ролик, демонстрирующий новый смартфон Elephone A5. Китайский гаджет готовится к старту продаж и производитель решил привлечь внимание потенциальных покупателей, показав основные преимущества новинки. Наиболее выделяющейся деталью девайса стала трёхмодульная основная камера, состоящая из объективов с разрешением 3, 5 и 20 Мп. Фронтальная камера получила два модуля на 2 и 20 Мп. Заинтересует покупателей и экран, имеющий размер 6,1 дюйма. Он практически лишён рамок, а его рабочая площадь одна из самых больших на сегодняшний день. Как это сейчас распространено, в верхней части дисплея имеется вырез, подобный iPhone X. За безопасность отвечает дактилоскопический датчик отпечатка пальца, размещённый на торце устройства.Основой Elephone A5 стал процессор Helio P60. Его работу обеспечивают 6 Гб оперативной памяти. Ёмкость основной памяти составляет 64 Гб. Работает смартфон на последней версии операционной системы от Android. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4 000 мАч.