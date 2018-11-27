«Дом мечты»: Экстравагантные дома знаменитостей
Любому человеку хотелось бы построить дом своей мечты, но далеко не каждый может позволить себе это в плане финансов. Однако данная проблема не касается знаменитостей – они могут не думать о деньгах и возводить особняки с королевским размахом. В этой подборке представлены наиболее экстравагантные дома известных зарубежных персон.
Билл Гейтс
Жилище богатейшего человека на планете расположено в Вашингтоне. Площадь особняка экс-акционера компании Microsoft составляет 6 500 «квадратов». Стоимость такого «дома мечты» – 124 000 000 долларов. Он оборудован «умными» системами, которые контролируют не только помещения (например, подстраивают температуру воздуха и освещение под человека), но и прилегающую территорию: в парке растёт любимый клён Билла Гейтса, и за здоровьем дерева круглосуточно следит электроника.
При всём этом «умный» дом оснащён высокоэкологичными системами: предприниматель задействовал естественное окружение своего жилища так, что оно минимизирует потерю тепла.
Среди множества комнат особняка миллиардера стоит выделить батутную, огромную библиотеку, зал на 200 человек, кинотеатр. В доме насчитывается 6 кухонь и 24 ванные.
Дженнифер Лопес
В 2010 году певица с на тот момент супругом Марком Энтони купила дом в Хидден Хиллз (Калифорния), площадь которого – 2 000 квадратных метров. Внутри здания имелись бассейн, студии звукозаписи и танцев, бар, домашний кинозал, гардеробная, массажная.
После развода с мужем Дженнифер Лопес поменяла место жительства, приобретя особняк в Уотер Милл, Нью-Йорк. Покупка обошлась селебрити в 10 000 000 долларов. Дом по своей шикарности и комфортабельности не уступал предыдущему жилищу звезды. В нём артистка проживала с новым избранником, танцором Каспером Смартом.
Бросив и его, Джей Ло перебралась в роскошный пентхаус в Нью-Йорке.
Анджелина Джоли
Расставшись с Брэдом Питтом, кинозвезда переехала вместе с детьми в особняк, за который заплатила 25 000 000 долларов. Вилла является одной из самых дорогостоящих в Лос-Анджелесе и насчитывает, помимо прочего, 10 ванных и 6 спален. В доме имеются также тренажёрный зал и обширная библиотека, рядом с ним находится открытый бассейн. Новое место жительства расположено всего в трёх километрах от дома её бывшего мужа. По словам Джоли, это осознанный выбор, поскольку в данном случае актёр сможет чаще видеться и общаться с детьми.
Когда супруги были вместе, они также никогда не испытывали недостатка в жилплощади. Звёздной паре принадлежали особняки, расположенные в различных уголках планеты. Самым экстравагантным из них можно назвать Шато Мираваль во Франции. Покупка обошлась знаменитостям в 60 000 000 долларов. В замке насчитывалось 35 спальных комнат. Прилегающая территория была усеяна плодоносными оливковыми деревьями, а рядом был выкопан средневековый ров.
Экс-супруги владели домом в Новом Орлеане, стоимость которого – 6 500 000 долларов. В нём было «всего» 5 спален, но зато имелся собственный лифт.
Уилл Смит
Актёр и его супруга Джада Смит входят в число наиболее состоятельных голливудских пар. Их жилище вполне заслуженно может называться дворцом. Только спален в нём насчитывается 13 комнат.
«Дом мечты» расположен в калифорнийском городе Калабасас. Около здания имеются бассейн, мини-поле для игры в гольф, баскетбольная площадка, теннисный корт, частное озеро.
Дворец звёздного семейства настолько огромен и роскошен, что обладает собственным почтовым индексом.
Аарон Спеллинг
Телепродюсер построил свой «дом мечты» в 1988 году, скромно назвав его «усадьбой». Объект обошёлся режиссёру в 12 000 000 долларов. Особняк насчитывает 123 комнаты (3 из них предназначены для упаковывания подарков), спортзал, кинозал, помещение, оборудованное для игры в боулинг, каток, бассейн, а также имеется 4 гаража. Аарон Спеллинг числится в книге Гиннесса как «обладатель самого огромного в мире дома» (его площадь составляет 3 390 «квадратов»).
После смерти Аарона Спеллинга в 2006 году «усадьбу» приобрела фотомодель Петра Экклстоун, заплатившая за него 85 000 000 долларов. Светская львица модернизировала интерьер дворца, подогнав его под современные мерки.
В позапрошлом году новая владелица жилища продюсера «S.W.A.T.», «Династии», «Беверли Хиллз», «Мелроуз Плейс», «Зачарованных», «Твин Пикса» приняла решение избавиться от особняка. Экклстоун установила на него цену в 200 000 000 долларов.
Билл Гейтс
Жилище богатейшего человека на планете расположено в Вашингтоне. Площадь особняка экс-акционера компании Microsoft составляет 6 500 «квадратов». Стоимость такого «дома мечты» – 124 000 000 долларов. Он оборудован «умными» системами, которые контролируют не только помещения (например, подстраивают температуру воздуха и освещение под человека), но и прилегающую территорию: в парке растёт любимый клён Билла Гейтса, и за здоровьем дерева круглосуточно следит электроника.
При всём этом «умный» дом оснащён высокоэкологичными системами: предприниматель задействовал естественное окружение своего жилища так, что оно минимизирует потерю тепла.
Среди множества комнат особняка миллиардера стоит выделить батутную, огромную библиотеку, зал на 200 человек, кинотеатр. В доме насчитывается 6 кухонь и 24 ванные.
Дженнифер Лопес
В 2010 году певица с на тот момент супругом Марком Энтони купила дом в Хидден Хиллз (Калифорния), площадь которого – 2 000 квадратных метров. Внутри здания имелись бассейн, студии звукозаписи и танцев, бар, домашний кинозал, гардеробная, массажная.
После развода с мужем Дженнифер Лопес поменяла место жительства, приобретя особняк в Уотер Милл, Нью-Йорк. Покупка обошлась селебрити в 10 000 000 долларов. Дом по своей шикарности и комфортабельности не уступал предыдущему жилищу звезды. В нём артистка проживала с новым избранником, танцором Каспером Смартом.
Бросив и его, Джей Ло перебралась в роскошный пентхаус в Нью-Йорке.
Анджелина Джоли
Расставшись с Брэдом Питтом, кинозвезда переехала вместе с детьми в особняк, за который заплатила 25 000 000 долларов. Вилла является одной из самых дорогостоящих в Лос-Анджелесе и насчитывает, помимо прочего, 10 ванных и 6 спален. В доме имеются также тренажёрный зал и обширная библиотека, рядом с ним находится открытый бассейн. Новое место жительства расположено всего в трёх километрах от дома её бывшего мужа. По словам Джоли, это осознанный выбор, поскольку в данном случае актёр сможет чаще видеться и общаться с детьми.
Когда супруги были вместе, они также никогда не испытывали недостатка в жилплощади. Звёздной паре принадлежали особняки, расположенные в различных уголках планеты. Самым экстравагантным из них можно назвать Шато Мираваль во Франции. Покупка обошлась знаменитостям в 60 000 000 долларов. В замке насчитывалось 35 спальных комнат. Прилегающая территория была усеяна плодоносными оливковыми деревьями, а рядом был выкопан средневековый ров.
Экс-супруги владели домом в Новом Орлеане, стоимость которого – 6 500 000 долларов. В нём было «всего» 5 спален, но зато имелся собственный лифт.
Уилл Смит
Актёр и его супруга Джада Смит входят в число наиболее состоятельных голливудских пар. Их жилище вполне заслуженно может называться дворцом. Только спален в нём насчитывается 13 комнат.
«Дом мечты» расположен в калифорнийском городе Калабасас. Около здания имеются бассейн, мини-поле для игры в гольф, баскетбольная площадка, теннисный корт, частное озеро.
Дворец звёздного семейства настолько огромен и роскошен, что обладает собственным почтовым индексом.
Аарон Спеллинг
Телепродюсер построил свой «дом мечты» в 1988 году, скромно назвав его «усадьбой». Объект обошёлся режиссёру в 12 000 000 долларов. Особняк насчитывает 123 комнаты (3 из них предназначены для упаковывания подарков), спортзал, кинозал, помещение, оборудованное для игры в боулинг, каток, бассейн, а также имеется 4 гаража. Аарон Спеллинг числится в книге Гиннесса как «обладатель самого огромного в мире дома» (его площадь составляет 3 390 «квадратов»).
После смерти Аарона Спеллинга в 2006 году «усадьбу» приобрела фотомодель Петра Экклстоун, заплатившая за него 85 000 000 долларов. Светская львица модернизировала интерьер дворца, подогнав его под современные мерки.
В позапрошлом году новая владелица жилища продюсера «S.W.A.T.», «Династии», «Беверли Хиллз», «Мелроуз Плейс», «Зачарованных», «Твин Пикса» приняла решение избавиться от особняка. Экклстоун установила на него цену в 200 000 000 долларов.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:30