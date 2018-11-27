«Дом мечты»: Экстравагантные дома знаменитостей





Жилище богатейшего человека на планете расположено в Вашингтоне. Площадь особняка экс-акционера компании Microsoft составляет 6 500 «квадратов». Стоимость такого «дома мечты» – 124 000 000 долларов. Он оборудован «умными» системами, которые контролируют не только помещения (например, подстраивают температуру воздуха и освещение под человека), но и прилегающую территорию: в парке растёт любимый клён Билла Гейтса, и за здоровьем дерева круглосуточно следит электроника.При всём этом «умный» дом оснащён высокоэкологичными системами: предприниматель задействовал естественное окружение своего жилища так, что оно минимизирует потерю тепла.Среди множества комнат особняка миллиардера стоит выделить батутную, огромную библиотеку, зал на 200 человек, кинотеатр. В доме насчитывается 6 кухонь и 24 ванные.В 2010 году певица с на тот момент супругом Марком Энтони купила дом в Хидден Хиллз (Калифорния), площадь которого – 2 000 квадратных метров. Внутри здания имелись бассейн, студии звукозаписи и танцев, бар, домашний кинозал, гардеробная, массажная.После развода с мужем Дженнифер Лопес поменяла место жительства, приобретя особняк в Уотер Милл, Нью-Йорк. Покупка обошлась селебрити в 10 000 000 долларов. Дом по своей шикарности и комфортабельности не уступал предыдущему жилищу звезды. В нём артистка проживала с новым избранником, танцором Каспером Смартом.Бросив и его, Джей Ло перебралась в роскошный пентхаус в Нью-Йорке.Расставшись с Брэдом Питтом, кинозвезда переехала вместе с детьми в особняк, за который заплатила 25 000 000 долларов. Вилла является одной из самых дорогостоящих в Лос-Анджелесе и насчитывает, помимо прочего, 10 ванных и 6 спален. В доме имеются также тренажёрный зал и обширная библиотека, рядом с ним находится открытый бассейн. Новое место жительства расположено всего в трёх километрах от дома её бывшего мужа. По словам Джоли, это осознанный выбор, поскольку в данном случае актёр сможет чаще видеться и общаться с детьми.Когда супруги были вместе, они также никогда не испытывали недостатка в жилплощади. Звёздной паре принадлежали особняки, расположенные в различных уголках планеты. Самым экстравагантным из них можно назвать Шато Мираваль во Франции. Покупка обошлась знаменитостям в 60 000 000 долларов. В замке насчитывалось 35 спальных комнат. Прилегающая территория была усеяна плодоносными оливковыми деревьями, а рядом был выкопан средневековый ров.Экс-супруги владели домом в Новом Орлеане, стоимость которого – 6 500 000 долларов. В нём было «всего» 5 спален, но зато имелся собственный лифт.Актёр и его супруга Джада Смит входят в число наиболее состоятельных голливудских пар. Их жилище вполне заслуженно может называться дворцом. Только спален в нём насчитывается 13 комнат.«Дом мечты» расположен в калифорнийском городе Калабасас. Около здания имеются бассейн, мини-поле для игры в гольф, баскетбольная площадка, теннисный корт, частное озеро.Дворец звёздного семейства настолько огромен и роскошен, что обладает собственным почтовым индексом.Телепродюсер построил свой «дом мечты» в 1988 году, скромно назвав его «усадьбой». Объект обошёлся режиссёру в 12 000 000 долларов. Особняк насчитывает 123 комнаты (3 из них предназначены для упаковывания подарков), спортзал, кинозал, помещение, оборудованное для игры в боулинг, каток, бассейн, а также имеется 4 гаража. Аарон Спеллинг числится в книге Гиннесса как «обладатель самого огромного в мире дома» (его площадь составляет 3 390 «квадратов»).После смерти Аарона Спеллинга в 2006 году «усадьбу» приобрела фотомодель Петра Экклстоун, заплатившая за него 85 000 000 долларов. Светская львица модернизировала интерьер дворца, подогнав его под современные мерки.В позапрошлом году новая владелица жилища продюсера «S.W.A.T.», «Династии», «Беверли Хиллз», «Мелроуз Плейс», «Зачарованных», «Твин Пикса» приняла решение избавиться от особняка. Экклстоун установила на него цену в 200 000 000 долларов.