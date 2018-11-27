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Эксперты: Россияне при переезде чаще всего выбирают Москву

Специалисты подсчитали запросы клиентов в фирмах по продаже недвижимости и установили, какой регион чаще всего при переезде выбирают россияне. Ожидаемо, самым желанным пунктом назначения граждане РФ считают Москву.
Эксперты: Россияне при переезде чаще всего выбирают Москву

Традиционно на протяжении многих десятилетий большинство людей в России, желающих сменить место жительства, выбирают Москву. В настоящее время эта ситуация не претерпела изменений. Россияне по-прежнему хотят переехать в столицу. Около 30% всех обращений по поводу недвижимости относятся к данному городу. По понятным причинам, не всем удаётся стать владельцем жилья, поскольку столичные цены самые высокие в РФ. В таком случае 7% клиентов интересуются недвижимостью в ближайшем Подмосковье и области в целом. Около 6% в качестве альтернативы выбирают Санкт-Петербург, где уровень достатка и возможности развития не многим уступает столице. О чём сообщается на сайте Слово и Дело.

Переезжают жители россияне и в иные регионы страны. Вторым самым популярным маршрутом является Краснодарский край. В южные районы обычно стремятся переехать жители Сибири и восточных округов РФ, а также Кавказа, их число достигает 6%. Переселение людей в средней полосе России обычно незначительно и связано с личными причинами, нежели из-за финансовых аспектов.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:46

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