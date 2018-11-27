Нибиру движется к Земле под воздействием гравитации Юпитера





Сторонники теории заговора обеспокоены, что человечество слишком быстро сбросило со счетов смертоносную Нибиру. Планета действительно вошла в Солнечную систему и прошла возле Юпитера, под действием притяжения которого могла изменить траекторию полёта. Нибиру сделала полный оборот вокруг светила по своей орбите и вернётся в земное пространство уже спустя пару десятилетий.Произойдёт ли столкновение, зависит от того, насколько сильно изменится траектория движения небесного тела. Предсказания астрономов и прорицателей говорят о неминуемом апокалипсисе, который Нибиру принесёт с собой на землю.Однако квалифицированные учёные по-прежнему считают Планету X вымыслом конспирологов, никак не комментируя свидетельства очевидцев, которые видели объект в небе невооружённым глазом. Появление Нибиру из-за Солнца засвидетельствовал аппарат Soho, а пришельцы высаживались с неё на Луну на космическом корабле.