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Нибиру движется к Земле под воздействием гравитации Юпитера

Конспирологи считают, что планета Нибиру движется к Земле под воздействием гравитации Юпитера. Столкновения удалось временно избежать, поскольку Планета X сделала полный круг по своей орбите.
Нибиру движется к Земле под воздействием гравитации Юпитера

Сторонники теории заговора обеспокоены, что человечество слишком быстро сбросило со счетов смертоносную Нибиру. Планета действительно вошла в Солнечную систему и прошла возле Юпитера, под действием притяжения которого могла изменить траекторию полёта. Нибиру сделала полный оборот вокруг светила по своей орбите и вернётся в земное пространство уже спустя пару десятилетий.

Произойдёт ли столкновение, зависит от того, насколько сильно изменится траектория движения небесного тела. Предсказания астрономов и прорицателей говорят о неминуемом апокалипсисе, который Нибиру принесёт с собой на землю.

Однако квалифицированные учёные по-прежнему считают Планету X вымыслом конспирологов, никак не комментируя свидетельства очевидцев, которые видели объект в небе невооружённым глазом. Появление Нибиру из-за Солнца засвидетельствовал аппарат Soho, а пришельцы высаживались с неё на Луну на космическом корабле.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:33

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