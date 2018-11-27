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Ученые: Жирафы предпочитают есть в компании друзей

Международная группа ученых обнаружила, что жирафы предпочитают искать еду и питаться в компании представителей своего вида. При этом друзей жирафы могут подбирать, выделяя их особые предпочтения в еде, кроме того, совместный поиск пищи позволяет им избежать конфликтов с хищниками.

Ученые: Жирафы предпочитают есть в компании друзей


Биологи из Великобритании и Бразилии два года следили за популяцией жирафов, обитающих в Восточно-Африканской рифтовой долине, расположенной на территории Кении. Отдельные особи из группы идентифицировались по уникальному рисунку на их коже. Оказалось, что некоторые жирафы чаще проводили время вместе, чем с иными представителями. Они вместе искали пищу, ели и предупреждали друг друга об опасности.

Учитывая, что жирафы относятся к уязвимым видам животных, данное открытие может оказать зоозащитникам значительную помощь в изучении социального устройства жирафовых для создания более эффективной организации их обитания в естественной среде. Популяция жирафов по всему миру в последнее время неуклонно сокращается, за 30 лет их количество снизилось на 40%.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:29

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