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На камеру наблюдения попало призрачное отражение

Один из пользователей социальной сети «Reddit», утверждает, что в его доме появился призрак. Мужчине удалось запечатлеть на камеру наблюдения призрачное отражение, опубликовав материалы в Сети.
На камеру наблюдения попало призрачное отражение

Социальная сеть под названием «Reddit» посвящена различным сверхъестественным явлением. Там часто публикуют фото и видео, но недавно один из пользователей показал интересные кадры, которые заинтересовали многих. На ролике изображена кухня, по стенам которой как будто проплыла тень неизвестного человека. Хозяин дома уверяет, что это отражение никак не могла там появится, поскольку на кухне нет освещения и появление подобных теней просто невозможно.


Пользователь Сети уверен, что это был призрак. Он сообщает, что такое явление его сильно напугала, но в то же время и взволновало. Мужчина считает, что данный фантом дружелюбный, поскольку он еще ни разу не причинил никому вреда.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:10

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