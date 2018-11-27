На камеру наблюдения попало призрачное отражение





Социальная сеть под названием «Reddit» посвящена различным сверхъестественным явлением. Там часто публикуют фото и видео, но недавно один из пользователей показал интересные кадры, которые заинтересовали многих. На ролике изображена кухня, по стенам которой как будто проплыла тень неизвестного человека. Хозяин дома уверяет, что это отражение никак не могла там появится, поскольку на кухне нет освещения и появление подобных теней просто невозможно.Пользователь Сети уверен, что это был призрак. Он сообщает, что такое явление его сильно напугала, но в то же время и взволновало. Мужчина считает, что данный фантом дружелюбный, поскольку он еще ни разу не причинил никому вреда.