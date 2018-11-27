Виктории Боне - 39. Самые обсуждаемые наряды звезды
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня уже давно не живет в России, а пользуется популярность за рубежом, но ее платья на светских мероприятиях вызывают интерес и обсуждения у ее поклонников со всего мира. Сегодня звезда отмечает своей 39-летие и мы решили вспомнить самые запоминающиеся наряды Бони.
В 2018 году на «красную дорожку» в Каннах Виктория ступила в черном платье от Бэлы Потемкиной, которое было явно скопировано с наряда от Ralph&Russo для Анджелины Джоли для кинопремии BAFTA в том же году.
В 2017 году тогда еще 38 летняя Боня прибыла в Канны в платье, явившимся явным плагиатом на наряд от Alexander Mcqueen, в котором Кейт Хадсон была на «Золотом глобусе» в 2013 году.
Порой наряды Виктории Бони оказывают на грани приличий, а иногда получают одобрение и критиков и публики.
Но больше всего Виктории Боне идут купальники, которые она с удовольствием демонстрирует в Instagram, купаясь в положительных комментариях поклонников и завистливых высказываний со стороны хейтеров.
В 2018 году на «красную дорожку» в Каннах Виктория ступила в черном платье от Бэлы Потемкиной, которое было явно скопировано с наряда от Ralph&Russo для Анджелины Джоли для кинопремии BAFTA в том же году.
В 2017 году тогда еще 38 летняя Боня прибыла в Канны в платье, явившимся явным плагиатом на наряд от Alexander Mcqueen, в котором Кейт Хадсон была на «Золотом глобусе» в 2013 году.
Порой наряды Виктории Бони оказывают на грани приличий, а иногда получают одобрение и критиков и публики.
Но больше всего Виктории Боне идут купальники, которые она с удовольствием демонстрирует в Instagram, купаясь в положительных комментариях поклонников и завистливых высказываний со стороны хейтеров.