Жителя Лондона напугал необычный кот
Один из жителей Лондона на просторах Сети рассказал, что не так давно он вышел на улицу, где его напугал необычный кот. Дело в том, что у животного были большие выпуклые глаза и зубы виднелись из пасти.
Мужчина был напуган необычным котом, но при этом не растерялся и запечатлел его на видео, которое стало весьма популярным в Сети. На ролике житель Лондона показал, кота с выпуклыми глазами, при этом он совершенно не моргал. Также необычным животное делает и то, что у него нижняя челюсть сильно выпирает в перед из-за чего видны клыки.
Чуть позже мужчина выяснил, что это животное принадлежит его соседям. Девушка, живущая рядом, рассказала, что забрала кота из приюта, поскольку из-за необычной внешности его никто не хотел брать к себе.
Мужчина был напуган необычным котом, но при этом не растерялся и запечатлел его на видео, которое стало весьма популярным в Сети. На ролике житель Лондона показал, кота с выпуклыми глазами, при этом он совершенно не моргал. Также необычным животное делает и то, что у него нижняя челюсть сильно выпирает в перед из-за чего видны клыки.
Чуть позже мужчина выяснил, что это животное принадлежит его соседям. Девушка, живущая рядом, рассказала, что забрала кота из приюта, поскольку из-за необычной внешности его никто не хотел брать к себе.
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:17