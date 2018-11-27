Жителя Лондона напугал необычный кот





Мужчина был напуган необычным котом, но при этом не растерялся и запечатлел его на видео, которое стало весьма популярным в Сети. На ролике житель Лондона показал, кота с выпуклыми глазами, при этом он совершенно не моргал. Также необычным животное делает и то, что у него нижняя челюсть сильно выпирает в перед из-за чего видны клыки.Чуть позже мужчина выяснил, что это животное принадлежит его соседям. Девушка, живущая рядом, рассказала, что забрала кота из приюта, поскольку из-за необычной внешности его никто не хотел брать к себе.