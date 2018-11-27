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Жителя Лондона напугал необычный кот

Один из жителей Лондона на просторах Сети рассказал, что не так давно он вышел на улицу, где его напугал необычный кот. Дело в том, что у животного были большие выпуклые глаза и зубы виднелись из пасти.

Жителя Лондона напугал необычный кот

Мужчина был напуган необычным котом, но при этом не растерялся и запечатлел его на видео, которое стало весьма популярным в Сети. На ролике житель Лондона показал, кота с выпуклыми глазами, при этом он совершенно не моргал. Также необычным животное делает и то, что у него нижняя челюсть сильно выпирает в перед из-за чего видны клыки.


Чуть позже мужчина выяснил, что это животное принадлежит его соседям. Девушка, живущая рядом, рассказала, что забрала кота из приюта, поскольку из-за необычной внешности его никто не хотел брать к себе.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:17

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