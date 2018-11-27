Крис Кельми после смерти Евгения Осина стал опасаться за собственное здоровье
Крис Кельми в последнее время редко появляется на публике, не балуя фанатов творчеством. Как оказалось, музыкант переживает из-за смерти Евгения Осина и опасается за собственное здоровье и жизнь.
Крис Кельми являлся хорошим приятелем Евгения Осина и скоропостижная кончина коллеги заставила его задуматься о собственной жизни. Знаменитость уже некоторое время проживает за городом, стараясь избегать контактов с представителями прессы. Ранее Дана Борисова утверждала, что артист имеет те же проблемы, что и умерший музыкант. Тем не менее, брат исполнителя опроверг эти слова. Он заверяет, певец многое переосмыслил и стал следить за своим здоровьем. Кончина друга повлияла на звезду и теперь композитор намерен заняться работой, которая позволит отвлечься от желания употреблять спиртное.
Как рассказал родственник Криса Кельми, его брат намерен восстановить свой коллектив "Рок-Ателье". Конечно, речи о выход на сцену не идёт, музыкант намерен на этот раз выступить в качестве продюсера, автора песен и музыки, а также заняться организацией записи альбома. Если всё сложится, как артист планирует, уже весной поклонники услышат первые работы возрождённой группы.
Крис Кельми являлся хорошим приятелем Евгения Осина и скоропостижная кончина коллеги заставила его задуматься о собственной жизни. Знаменитость уже некоторое время проживает за городом, стараясь избегать контактов с представителями прессы. Ранее Дана Борисова утверждала, что артист имеет те же проблемы, что и умерший музыкант. Тем не менее, брат исполнителя опроверг эти слова. Он заверяет, певец многое переосмыслил и стал следить за своим здоровьем. Кончина друга повлияла на звезду и теперь композитор намерен заняться работой, которая позволит отвлечься от желания употреблять спиртное.
Как рассказал родственник Криса Кельми, его брат намерен восстановить свой коллектив "Рок-Ателье". Конечно, речи о выход на сцену не идёт, музыкант намерен на этот раз выступить в качестве продюсера, автора песен и музыки, а также заняться организацией записи альбома. Если всё сложится, как артист планирует, уже весной поклонники услышат первые работы возрождённой группы.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:50