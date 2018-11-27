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Крис Кельми после смерти Евгения Осина стал опасаться за собственное здоровье

Крис Кельми в последнее время редко появляется на публике, не балуя фанатов творчеством. Как оказалось, музыкант переживает из-за смерти Евгения Осина и опасается за собственное здоровье и жизнь.
Крис Кельми после смерти Евгения Осина стал опасаться за собственное здоровье

Крис Кельми являлся хорошим приятелем Евгения Осина и скоропостижная кончина коллеги заставила его задуматься о собственной жизни. Знаменитость уже некоторое время проживает за городом, стараясь избегать контактов с представителями прессы. Ранее Дана Борисова утверждала, что артист имеет те же проблемы, что и умерший музыкант. Тем не менее, брат исполнителя опроверг эти слова. Он заверяет, певец многое переосмыслил и стал следить за своим здоровьем. Кончина друга повлияла на звезду и теперь композитор намерен заняться работой, которая позволит отвлечься от желания употреблять спиртное.
Крис Кельми после смерти Евгения Осина стал опасаться за собственное здоровье

Как рассказал родственник Криса Кельми, его брат намерен восстановить свой коллектив "Рок-Ателье". Конечно, речи о выход на сцену не идёт, музыкант намерен на этот раз выступить в качестве продюсера, автора песен и музыки, а также заняться организацией записи альбома. Если всё сложится, как артист планирует, уже весной поклонники услышат первые работы возрождённой группы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:50

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