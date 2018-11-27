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В Санкт-Петербурге Фёдор Бондарчук будет снимать фильм о девушке-амфибии

Фёдор Бондарчук снимет кинофильм о девушке-амфибии в Санкт-Петербурге. События картины будут разворачиваться в начале XX века.
В Санкт-Петербурге Фёдор Бондарчук будет снимать фильм о девушке-амфибии

Бондарчук планирует новую экранизацию романа Александра Беляева о человеке-амфибии на осень будущего года. Местом съёмок будет Санкт-Петербург, где режиссёр собирается воссоздать атмосферу прошлого века. Какая именно актриса получит главную роль, руководство проекта пока не информирует, однако популярный сюжет Бондарчук собирается подать в совершенно новом осмыслении.

Автором сценария стал Олег Маловичко. В прокат фильм о девушке-амфибии выйдет в 2020 году. Сопродюсерами в картине выступят Дмитрий Рудовский, Александр Андрющенко и Михаил Врубель.

Main Road Post, занимавшаяся "Притяжением", "Легендой о Коловрате" и "Сталинградом", вновь будет сотрудничать с Бондарчуком. Создатели проекта обещают зрителям много подводных съёмок и беспрецедентную графику от студии.

Фильм будет сниматься при поддержке Аrt Pictures Studio, "Национальной медиа группы" и компании "Водород", передаёт пресс-служба режиссёра. Напомним, что "Человек-амфибия" получил одну советскую экранизацию и два сериала начала 2000-х.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:42

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