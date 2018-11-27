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Занятия футболом приводят к нарушениям в развитии мозга у молодых спортсменов

Ученые зафиксировали у молодых футболистов нарушения в развитии мозга, связанные с частыми столкновениями спортсменов во время игры. Чем чаще футболисты сталкивались, тем хуже у них происходила обрезка нейронных связей.

Занятия футболом приводят к нарушениям в развитии мозга у молодых спортсменов


Для определения уровня влияния ударов головой по мячу и столкновений на развитие мозга ученые провели обследование у 60 футболистов. Из них 24 игрока активно воздействовали между собой, а оставшиеся имели низкий уровень активности. Магнитно-резонансная томография показала, что у активных игроков наблюдалось изменение количества серого вещества в сети пассивного режима работы мозга префронтальной коры (DMN). Это в свою очередь негативно влияло на эффективность процесса обрезки в данной области мозга.

По словам специалиста отдела радиологии Юго-западного медицинского центра в Далласе Гоутхама Кришнана Муругесана, обрезка нейронных связей играет ключевую роль в развитии головного мозга. Обрезку можно сравнить с тем, как дерево для нормального роста избавляется от мертвых ветвей. Так и мозг избавляется от неиспользуемых соединений, заменяя их новыми. Ученые полагают, что уменьшить число столкновений между футболистами можно путем изменения правил игры.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:27

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