Занятия футболом приводят к нарушениям в развитии мозга у молодых спортсменов





Для определения уровня влияния ударов головой по мячу и столкновений на развитие мозга ученые провели обследование у 60 футболистов. Из них 24 игрока активно воздействовали между собой, а оставшиеся имели низкий уровень активности. Магнитно-резонансная томография показала, что у активных игроков наблюдалось изменение количества серого вещества в сети пассивного режима работы мозга префронтальной коры (DMN). Это в свою очередь негативно влияло на эффективность процесса обрезки в данной области мозга.По словам специалиста отдела радиологии Юго-западного медицинского центра в Далласе Гоутхама Кришнана Муругесана, обрезка нейронных связей играет ключевую роль в развитии головного мозга. Обрезку можно сравнить с тем, как дерево для нормального роста избавляется от мертвых ветвей. Так и мозг избавляется от неиспользуемых соединений, заменяя их новыми. Ученые полагают, что уменьшить число столкновений между футболистами можно путем изменения правил игры.