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Учёные: Витаминный комплекс поможет человеку избавиться от симптомов похмелья

Научные работники рассказали о методах борьбы с симптомами похмелья. По их словам, страдающим от чрезмерного употребления алкоголя, поможет витаминный комплекс.
Учёные: Витаминный комплекс поможет человеку избавиться от симптомов похмелья

Уже скоро начнётся пора отпусков и зимних праздников. В этот период немало людей употребляют алкогольные напитки. Многие из них временами злоупотребляют данным продуктом, что приводит к отравлению и появлению похмелья. В настоящее время существует немало препаратов, позволяющих бороться с данным синдромом, но не все хотят использовать химические средства. Для таких людей специалисты дали рекомендации. По их словам, страдающим из-за лишнего выпитого спиртного, поможет витаминный комплекс. Достаточно пополнить в организме содержание витаминов и полезных веществ, и последствия окажутся менее неприятными.

Учёные рекомендуют перед началом употребления алкогольных напитков сначала съесть фрукты и овощи. Также следует позаботиться о насыщении цинком. Он отразит нагрузку на печень, а наибольшее его содержание зафиксировано в морепродуктах и бобовых растениях, а также яйцах. Не станут лишними и молочные продукты. Ещё один простой способ справиться с похмельем - выпить перед сном 1-2 стакана воды, это поможет избежать обезвоживания.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:13

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