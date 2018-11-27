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Оксана Ряска покинула реалити-шоу "Дом 2"

Участница популярного реалити-шоу "Дом-2" Оксана Ряска лишь несколько дней назад прибыла на Поляну с сейшельского Острова Любви.

Там на берегу Индийского океана она долгое время пыталась выстраивать хоть какие-нибудь отношения с новеньким парнем Дмитрием Меленевским. Позже блондинка окончательно смогла убедиться, что Дмитрий не парень ее мечты.

Оксана Ряска покинула реалити-шоу "Дом 2"

Пробыв на периметре три часа, Оксана срочно вылетела выехала домой в родной Петербург. Там она и прибывает сейчас. В Питере девушка отлично проводит время со своими друзьями и выкладывает в Instagram новые снимки с симпатичными парнями.

И вот появилась интересная информация, что Оксана совсем покинула телепроект. Ряска, скорее всего, не вернётся на реалити-шоу "Дом-2", о чем ясно говорит публикация в микроблоге.

Кстати, ходят слухи, что она была утверждена на роль очередной ведущей сейшельской площадки. Правда, подтверждения этой информации пока нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:21

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