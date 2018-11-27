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Ксения Собчак показала в Instagram видео ужина с Федором Смоловым

В последние месяцы известная журналистка и светская львица Ксения Собчак часто публикует в Instagram фото, где позирует рядом с известными и импозантными мужчинами, но в этот раз она пола дальше и опубликовала в Storis видео ужина с футболистом Федором Смоловым.

Причем этот ужин Ксения назвала «интимным», что сразу же вызвало массу вопросов у пользователей, в частности «а где же Максим?».

Ксения Собчак показала в Instagram видео ужина с Федором Смоловым

Собчак показала своим подписчикам обстановку ресторана и сообщила, что у нее «интимный ужин с красивой музыкой и красивым мужчиной». Визави оказался футболист Федор Смолин. Кения отметила, что рядом с ним она есть только салат с огурцами, так как не модель. Тем самым Собчак намекнула на связь Смолина с Викторией Лопыревой, якобы ожидающей ребенка.

Ксения Собчак показала в Instagram видео ужина с Федором Смоловым

Но пользователи не заинтересовались намеками на модель, а очень разволновались, дал ли разрешение на подобный ужин Максим Виторган, и возмущались, как замужняя женщина может «ляпнуть такое» про интимный ужин с «левым мужиком».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:42

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