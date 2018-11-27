Ксения Собчак показала в Instagram видео ужина с Федором Смоловым





Причем этот ужин Ксения назвала «интимным», что сразу же вызвало массу вопросов у пользователей, в частности «а где же Максим?».Собчак показала своим подписчикам обстановку ресторана и сообщила, что у нее «интимный ужин с красивой музыкой и красивым мужчиной». Визави оказался футболист Федор Смолин. Кения отметила, что рядом с ним она есть только салат с огурцами, так как не модель. Тем самым Собчак намекнула на связь Смолина с Викторией Лопыревой, якобы ожидающей ребенка.Но пользователи не заинтересовались намеками на модель, а очень разволновались, дал ли разрешение на подобный ужин Максим Виторган, и возмущались, как замужняя женщина может «ляпнуть такое» про интимный ужин с «левым мужиком».