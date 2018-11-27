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Антон Гусев посоветовал Блюменкранцу не общаться с бывшей супругой Татой

Экс-участники «Дом-2» Валера Блюменкранц и Тата Абрамсон окончательно разорвали отношения и если поначалу они неплохо общались друг с другом, то теперь между ними развязалась война. Антон Гусев посоветовал, как Валере выйти из создавшейся ситуации.

В последнее время Блюменкранц неоднократно обвинял бывшую жену в пренебрежительно отношении к их дочери Бетти, и это очень возмущало молодую маму. Тата пригрозила Валере, что лишит его возможности общаться с малышкой.

Антон Гусев посоветовал Блюменкранцу не общаться с бывшей супругой Татой

Так как пара вынесла свою ссору на всеобщее обсуждение, то свой совет поспешил дать Антон Гусев, который в свое время развелся с Евгенией Феофилактовой.

Антон посоветовал Валере на время прекратить общение с Абрамсон и выдержать нейтралитет хотя бы пару месяцев, после чего у них наладятся отношения, как и у него с экс-супругой. Правда он нашел общий язык с Евгенией лишь через два года.

Антон Гусев посоветовал Блюменкранцу не общаться с бывшей супругой Татой

Однако пользователи указали Гусеву, что его отношения с Феофилактовой наладились лишь когда папаша начал платить алименты на сына.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:23

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