Антон Гусев посоветовал Блюменкранцу не общаться с бывшей супругой Татой
Экс-участники «Дом-2» Валера Блюменкранц и Тата Абрамсон окончательно разорвали отношения и если поначалу они неплохо общались друг с другом, то теперь между ними развязалась война. Антон Гусев посоветовал, как Валере выйти из создавшейся ситуации.
В последнее время Блюменкранц неоднократно обвинял бывшую жену в пренебрежительно отношении к их дочери Бетти, и это очень возмущало молодую маму. Тата пригрозила Валере, что лишит его возможности общаться с малышкой.
Так как пара вынесла свою ссору на всеобщее обсуждение, то свой совет поспешил дать Антон Гусев, который в свое время развелся с Евгенией Феофилактовой.
Антон посоветовал Валере на время прекратить общение с Абрамсон и выдержать нейтралитет хотя бы пару месяцев, после чего у них наладятся отношения, как и у него с экс-супругой. Правда он нашел общий язык с Евгенией лишь через два года.
Однако пользователи указали Гусеву, что его отношения с Феофилактовой наладились лишь когда папаша начал платить алименты на сына.
В последнее время Блюменкранц неоднократно обвинял бывшую жену в пренебрежительно отношении к их дочери Бетти, и это очень возмущало молодую маму. Тата пригрозила Валере, что лишит его возможности общаться с малышкой.
Так как пара вынесла свою ссору на всеобщее обсуждение, то свой совет поспешил дать Антон Гусев, который в свое время развелся с Евгенией Феофилактовой.
Антон посоветовал Валере на время прекратить общение с Абрамсон и выдержать нейтралитет хотя бы пару месяцев, после чего у них наладятся отношения, как и у него с экс-супругой. Правда он нашел общий язык с Евгенией лишь через два года.
Однако пользователи указали Гусеву, что его отношения с Феофилактовой наладились лишь когда папаша начал платить алименты на сына.