Антон Гусев посоветовал Блюменкранцу не общаться с бывшей супругой Татой





В последнее время Блюменкранц неоднократно обвинял бывшую жену в пренебрежительно отношении к их дочери Бетти, и это очень возмущало молодую маму. Тата пригрозила Валере, что лишит его возможности общаться с малышкой.Так как пара вынесла свою ссору на всеобщее обсуждение, то свой совет поспешил дать Антон Гусев, который в свое время развелся с Евгенией Феофилактовой.Антон посоветовал Валере на время прекратить общение с Абрамсон и выдержать нейтралитет хотя бы пару месяцев, после чего у них наладятся отношения, как и у него с экс-супругой. Правда он нашел общий язык с Евгенией лишь через два года.Однако пользователи указали Гусеву, что его отношения с Феофилактовой наладились лишь когда папаша начал платить алименты на сына.