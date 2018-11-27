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Мария Ивакова стала жертвой интернет-мошенников

Мария Ивакова рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, как стала жертвой интернет-мошенников. Знаменитость купила по объявлению билеты на классический концерт, но они оказались фальшивыми.
Мария Ивакова стала жертвой интернет-мошенников

Мария Ивакова напомнила, она является большой поклонницей дирижёра Теодора Курентзиса. Попасть на его концерты звезде удаётся не часто, так как большую часть времени забирает работа. Тем не менее, недавно она увидела афишу и поняла, в день мероприятия она будет находиться в городе. Сразу же телеведущая начала разыскивать билеты, но по её собственному признанию, в продаже остались только места по "космическим" ценам. Внезапно она натолкнулась на объявление в Facebook. Незнакомая ей девушка передумала посещать выступление и решила сбыть свои билеты по сравнительно приемлемой стоимости. Такой случай было упускать нельзя и модель поспешила сделать покупку. Придя же в концертный зал, добавила хозяйка аккаунта, она поняла, что стала жертвой интернет-мошенников. Мария Ивакова призналась, она расплакалась прямо в холле и рыдала, как ребёнок. В итоге работники сжалились над обманутой знаменитостью и пропустили её на концерт, так как нашлись свободные места.
Мария Ивакова стала жертвой интернет-мошенников

Подписчики порадовались за кумира. Её случай стал примером и показал - есть нечестные люди, а есть добрые и отзывчивые. Всегда нужно надеяться на чудо и сложная ситуация может разрешиться не без помощи сочувствующих.



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 09:08

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