Верховная Рада Украины ввела военное положение в Донецкой и Запорожской области





Петр Порошенко раньше сообщал, что с 28.11.2018 г в 8 украинских областях на тридцать дней вводится военное положение. Стоит напомнить, что 3 корабля ВМС Украины вторглись в акваторию Российской Федерации. Командование сопровождавших российских военных судов на законных основаниях потребовало, чтобы украинские корабли покинули акваторию РФ. Однако эти требования были проигнорированы. Корабли украинского военно-морского флота после совершения опасных маневров, были задержаны.Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря российского президента, расценивает случившийся инцидент как опасную провокацию. По его мнению, эта ситуация требует серьезного разбирательства.