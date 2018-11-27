Верховная Рада Украины ввела военное положение в Донецкой и Запорожской области
Согласно заявлению представителей Верховной Рады в Запорожской, а также Донецкой области вводят военное положение. На страницах официального сайта парламента Украины опубликовали доработанный соответствующий проект закона.
Петр Порошенко раньше сообщал, что с 28.11.2018 г в 8 украинских областях на тридцать дней вводится военное положение. Стоит напомнить, что 3 корабля ВМС Украины вторглись в акваторию Российской Федерации. Командование сопровождавших российских военных судов на законных основаниях потребовало, чтобы украинские корабли покинули акваторию РФ. Однако эти требования были проигнорированы. Корабли украинского военно-морского флота после совершения опасных маневров, были задержаны.
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря российского президента, расценивает случившийся инцидент как опасную провокацию. По его мнению, эта ситуация требует серьезного разбирательства.
Петр Порошенко раньше сообщал, что с 28.11.2018 г в 8 украинских областях на тридцать дней вводится военное положение. Стоит напомнить, что 3 корабля ВМС Украины вторглись в акваторию Российской Федерации. Командование сопровождавших российских военных судов на законных основаниях потребовало, чтобы украинские корабли покинули акваторию РФ. Однако эти требования были проигнорированы. Корабли украинского военно-морского флота после совершения опасных маневров, были задержаны.
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря российского президента, расценивает случившийся инцидент как опасную провокацию. По его мнению, эта ситуация требует серьезного разбирательства.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00