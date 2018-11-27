Юлия Барановская, как Бузова хочет покорить сцену





А именно, она желает повторить успех ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой и тоже хочет стать певицей.Ведущая передачи "Мужское/Женское" после скандального расставания со спортсменом свои позиции на телевидении отнюдь не потеряла, а только стала более востребованной. Многодетная Барановская довольно серьезно повысила свой рейтинг, хотя ее часто критикуют за "хабалистость" в эфирах.Надо отметить, что судьбу Юлии и судьбу Ольги Бузовой сравнивают всё чаще и чаще.Многочисленные фолловеры отметили, что их сегодня связывает не только работа на телевидении, но и такое неприятное событие, как ушедшие от них мужья. Правда, Юля смогла родить Андрею троих детей, а Бузова детей не имеет.И вот теперь Барановская начала постоянно посещать различные музыкальные мероприятия и фестивали. Недавно её заметили на ежегодном вручении премии «Золотой Граммофон». Инсайдеры уже заявляют, что Барановская хочет пойти по стопам ведущей "Дома-2", которая разведясь, вдруг неожиданно запела.А недавний ролик в Stories, где Юлия исполняет песню "Ищу тебя", доказывает, что Барановская скоро отправится штурмовать российскую эстраду.Кстати, ещё один факт, что объединяет Барановскую и Бузову: вокальные данные обоих девушек не впечатляют.