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Юлия Барановская, как Бузова хочет покорить сцену

Бывшая жена футболиста Аршавина, а ныне телеведущая Юлия Барановская хочет расширить свой "круг интересов".

А именно, она желает повторить успех ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой и тоже хочет стать певицей.

Юлия Барановская, как Бузова хочет покорить сцену

Ведущая передачи "Мужское/Женское" после скандального расставания со спортсменом свои позиции на телевидении отнюдь не потеряла, а только стала более востребованной. Многодетная Барановская довольно серьезно повысила свой рейтинг, хотя ее часто критикуют за "хабалистость" в эфирах.

Надо отметить, что судьбу Юлии и судьбу Ольги Бузовой сравнивают всё чаще и чаще.

Многочисленные фолловеры отметили, что их сегодня связывает не только работа на телевидении, но и такое неприятное событие, как ушедшие от них мужья. Правда, Юля смогла родить Андрею троих детей, а Бузова детей не имеет.

Юлия Барановская, как Бузова хочет покорить сцену

И вот теперь Барановская начала постоянно посещать различные музыкальные мероприятия и фестивали. Недавно её заметили на ежегодном вручении премии «Золотой Граммофон». Инсайдеры уже заявляют, что Барановская хочет пойти по стопам ведущей "Дома-2", которая разведясь, вдруг неожиданно запела.

А недавний ролик в Stories, где Юлия исполняет песню "Ищу тебя", доказывает, что Барановская скоро отправится штурмовать российскую эстраду.

Кстати, ещё один факт, что объединяет Барановскую и Бузову: вокальные данные обоих девушек не впечатляют.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:18

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