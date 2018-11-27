На "Доме-2" Андрей Шабарин и Розалия Райсон готовятся к свадьбе

«Сейчас думаем о семье, о детях, о свадьбе… Надеюсь, в ближайшее время мы уже улетим в Москву. Попытаемся пожить вместе без проекта», — огорошил зрителей реалити-шоу Шабарин.

«Розалия сказала, что хочет детей, но только после свадьбы. Поэтому мы сначала распишемся, а потом будем думать о пополнении», — рассказывает Андрей.





Андрей уже заявил, будто они готовятся к уходу из телестройки и планируют дальнейшую совместную жизнь. Недавний бойфренд Алианы Устиненко говорит, что у них с Розой сейчас всё замечательно.По всей вероятности, на этот раз молодой человек настроен и впрямь весьма серьёзно.Перебрав немало девушек и пройдя все проверки, Андрей понял, что лучше Райсон ему никого не отыскать. И значит, если в отношениях этих молодых людей изменений не произойдет, то совсем скоро все могут видеть, как пара подает заявление в ЗАГС.