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На "Доме-2" Андрей Шабарин и Розалия Райсон готовятся к свадьбе

Участники популярного телепроекта "Дом-2" Розалия Райсон и Андрей Шабарин, похоже, всерьёз задумались о том, чтобы создать семью.

Андрей уже заявил, будто они готовятся к уходу из телестройки и планируют дальнейшую совместную жизнь. Недавний бойфренд Алианы Устиненко говорит, что у них с Розой сейчас всё замечательно.

На "Доме-2" Андрей Шабарин и Розалия Райсон готовятся к свадьбе

«Сейчас думаем о семье, о детях, о свадьбе… Надеюсь, в ближайшее время мы уже улетим в Москву. Попытаемся пожить вместе без проекта», — огорошил зрителей реалити-шоу Шабарин.

По всей вероятности, на этот раз молодой человек настроен и впрямь весьма серьёзно.

Перебрав немало девушек и пройдя все проверки, Андрей понял, что лучше Райсон ему никого не отыскать. И значит, если в отношениях этих молодых людей изменений не произойдет, то совсем скоро все могут видеть, как пара подает заявление в ЗАГС.

«Розалия сказала, что хочет детей, но только после свадьбы. Поэтому мы сначала распишемся, а потом будем думать о пополнении», — рассказывает Андрей.


На "Доме-2" Андрей Шабарин и Розалия Райсон готовятся к свадьбе



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:56

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