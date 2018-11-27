Влад Топалов поделился в Instagram постом о трудностях после посещения стоматологии

На снимке в соцсети Влад Топалов запечатлен вместе со своей возлюбленной Региной Тодоренко. В комментарии к фото, на котором он хмурится и выглядит озабоченным, исполнитель рассказал фанатам о визите в стоматологическую поликлинику. По его словам, после удаления зуба мудрости специалисты предписали ему целый год носить ортодонтические скобы (брекеты). В перспективе ему нужно будет избавиться от еще трех зубов мудрости, а также пережить операцию на десне, чтобы ликвидировать последствия ношения брекетов. Вдобавок ко всему прочему, медики запретили звезде чистить полость рта при помощи классической зубной щетки и настаивают на применении электрического аналога.Влад Топалов задал поклонникам сразу несколько вопросов. Во-первых, он попросил совета о том, какую зубную щетку приобрести. Во-вторых, он спросил, что фанаты думают о нем в брекетах и красиво ли это, поскольку он так не считает.Почитатели с энтузиазмом принялись отвечать на вопросы кумира и подбадривать его. Одни давали рекомендации по поводу зубной щетки, другие же отметили, что в вопросах, касающихся здоровья, нужно проявить терпение, если этого требуют профессионалы.