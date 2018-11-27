Австрийские ученые разработали метод, делающий ткани животных прозрачными





Специалисты из Венского университета технологий применили к насекомым способ, суть которого заключается в следующем. Вначале дрозофил усыпили, а затем постепенно подвергали их ткани воздействию специальными веществами, из-за чего они приобрели свойство прозрачности. Далее на испытуемый экземпляр направляли лазер, который, благодаря особым оптическим характеристикам, концентрировался только по одной из осей координат. В итоге за счет проведения таких манипуляций появлялись так называемые «срезы» излучения, позволяющие рассмотреть ткани насекомого в изображении 3- D. В частности, в рамках данного опыта, австрийские эксперты изучили нервную систему фруктовой мушки.Авторы проекта убеждены, что в перспективе такое новшество будет широко применяться в других отраслях науки, оно даст возможность усовершенствовать знания об устройстве и принципах работы нервной системы животных. Оно также позволит отказаться от такой сложной и трудозатратной процедуры изучения живых организмов, как приготовление срезов.