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Австрийские ученые разработали метод, делающий ткани животных прозрачными

Ученые из Австрии разработали инновационный метод, благодаря которому ткани живых существ становятся прозрачными. Исследование проводилось на классическом модельном организме для биологических экспериментов – фруктовой мушке.
Австрийские ученые разработали метод, делающий ткани животных прозрачными

Специалисты из Венского университета технологий применили к насекомым способ, суть которого заключается в следующем. Вначале дрозофил усыпили, а затем постепенно подвергали их ткани воздействию специальными веществами, из-за чего они приобрели свойство прозрачности. Далее на испытуемый экземпляр направляли лазер, который, благодаря особым оптическим характеристикам, концентрировался только по одной из осей координат. В итоге за счет проведения таких манипуляций появлялись так называемые «срезы» излучения, позволяющие рассмотреть ткани насекомого в изображении 3- D. В частности, в рамках данного опыта, австрийские эксперты изучили нервную систему фруктовой мушки.

Авторы проекта убеждены, что в перспективе такое новшество будет широко применяться в других отраслях науки, оно даст возможность усовершенствовать знания об устройстве и принципах работы нервной системы животных. Оно также позволит отказаться от такой сложной и трудозатратной процедуры изучения живых организмов, как приготовление срезов.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:15

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