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Юлию Барановскую раскритиковали фанаты за неудачный образ

Поклонники раскритиковали Юлию Барановскую за неудачный образ на красной дорожке. Фанаты считают, знаменитость выглядела слишком серьёзно и безрадостно.

Юлию Барановскую раскритиковали фанаты за неудачный образ

В субботу в Кремле на вручении премий "Золотой Граммофон", организованном "Русским радио", собрались все отечественные звёзды эстрады, а также люди, прославившиеся не вокальными данными, а работой на телевидении. Пригласили на мероприятие и Юлию Барановскую, которая появилась на светской вечеринке в элегантном коротком коктейльном платье. Многие отметили, телеведущая снова подтвердила наличие чувства стиля и умение себя преподнести, но не обошлось без критиков.

Юлию Барановскую раскритиковали фанаты за неудачный образ

По мнению некоторых подписчиков, звезда ошиблась с нарядом. Вечер был наполнен событиями, и её платье для активного времяпрепровождения не подходило. Кроме того, пользователей Сети разочаровала несложная причёска хозяйки аккаунта, а также её серьёзное, как будто чем-то озадаченное, выражение лица.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:11

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