Юлию Барановскую раскритиковали фанаты за неудачный образ





В субботу в Кремле на вручении премий "Золотой Граммофон", организованном "Русским радио", собрались все отечественные звёзды эстрады, а также люди, прославившиеся не вокальными данными, а работой на телевидении. Пригласили на мероприятие и Юлию Барановскую, которая появилась на светской вечеринке в элегантном коротком коктейльном платье. Многие отметили, телеведущая снова подтвердила наличие чувства стиля и умение себя преподнести, но не обошлось без критиков.По мнению некоторых подписчиков, звезда ошиблась с нарядом. Вечер был наполнен событиями, и её платье для активного времяпрепровождения не подходило. Кроме того, пользователей Сети разочаровала несложная причёска хозяйки аккаунта, а также её серьёзное, как будто чем-то озадаченное, выражение лица.