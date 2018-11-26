Дочь Евгения Осина посвятила своему покойному отцу песню

На сегодняшний день 16-летняя дочь Евгения Осина продолжает профессионально учиться, чтобы в дальнейшем пойти по стопам покойного отца. Причем преподаватели Музыкального училища им. Гнесиных, хвалят одну из своих любимых студенток за упорство в обучении. В связи с потерей отца девочка все еще сильно расстроена, а потому выплескивает свою боль в стихах и песнях.Агния Осина сама призналась подписчикам, что в последнее время не может нормально петь. Внутренние переживания мешают ей в этом, голос начинает дрожать, а на глаза наворачиваются слезы. Также подросток фактически публично попросила у отца прощения. В свою очередь поклонники Агнии выразили ей свои соболезнования в связи с потере отца и похвалили за написанную песню.