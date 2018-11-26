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После развода с Шевель Иван Краско вернулся к третьей жене и детям

Недавно стало известно, 88-летний артист Иван Краско, недавно оформивший развод со своей четвёртой женой Натальей Шевель, переехал жить к Наталье Вяль, его третьей по счёту жене и детям. Артист рассказал, теперь у него всё отлично, и он счастлив.

После развода с Шевель Иван Краско вернулся к третьей жене и детям

После того, как в октябре этого года артист получил развод с Натальей Шевель, информации о том, где он находится и чем занимается, не было. И вот буквально на днях стали известны подробности из личной жизни Краско. Он рассказал, что вернулся к бывшей жене Наталье Вяль, у которой с ним двое прекрасных детей – сыновья Иван и Фёдор.

Артист говорит, очень соскучился по своей семье, домашнему уюту, заботе и интиму. Как известно, четвёртая жена отказывала Краско в исполнении супружеского долга из боязни забеременеть, тогда как сам артист очень хотел от Шевель дочь. Наталья мотивировала свой отказ заводить с Краско ребёнка отсутствием у них нормального жилья, ведь, по её словам, им приходилось жить у родственников. Ребёнку молодая жена нашла своеобразную альтернативу – завела кошку и заботилась о ней.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:08

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