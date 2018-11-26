АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Эксперты назвали минусы новой китайской АКПП для UAZ Patriot

Как известно, уже в скором времени отечественные внедорожники UAZ Patriot начнут комплектовать китайской АКПП. Специалисты назвали минусы шестискоростного агрегата 6L50.

Эксперты назвали минусы новой китайской АКПП для UAZ Patriot

Многие автомобилисты с нетерпением ждут, когда российский кроссовер UAZ Patriot появится в продаже с автоматической коробкой передач. Уже известно, АКПП, произведённая в Китае, зарекомендовала себя с хорошей стороны, но у неё имеются и минусы, о которых потенциальных покупателей предупредили эксперты. Производитель оповещает, АКПП 6L50 при уходе и правильной эксплуатации должна пройти дистанцию, равную 200 тысячам километров. На её преодоление на заводе заливают достаточное количество масла, но желательно менять смазочный материал уже после 80 тысяч км. Роторные насосы "лепестки" подвержены чрезмерному износу, особенно, когда силовой агрегат эксплуатируется на высоких оборотах. Из-за этого возникает риск утечки масла через уплотнители и, как следствие, автовладельца ждёт замена поршней из-за сгоревших фрикционов. Кроме того, особенное внимание нужно уделять гидротрансформатору. Если его не менять каждые 100 тысяч км пробега, есть риск поломки сальника, ступицы и втулки.

Характерной же чертой агрегата является негерметичный барабан. Появляющиеся в нём трещины провоцируют падение давления в системе, из-за чего происходит нестабильное переключение на вторую и третью передачу, а также на задний ход. Об этом сообщается на сайте CARSGURU.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Евгения Осина посвятила своему покойному
Юлию Барановскую раскритиковали фанаты за
После развода с Шевель Иван Краско вернулся к
Эксперты назвали минусы новой китайской АКПП для
Прохор Шаляпин признался, что хочет детей от
Дочка Джеки Чана вступила в лесбийский брак с
Bentley показала новый кабриолет Continental GT
Ксения Собчак в Instagram показала своего
Учёные прогнозируют полное исчезновение популяции
В "Доме-2" Дмитрий Дмитренко ушел от жены Ольги
Певица Анна Плетнёва была срочно
В Новокузнецке кота признали виновным в
В Vivo заканчивают работу над конкурентом Nubia X
Мобильный интернет работает быстрее Wi-Fi в 33
Поклонники неоднозначно оценили новый образ Сати
Звезду «Дома-2» Юлию Салибекову с Багратом из
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о его
Либерж Кпадону считает, что Евгений Руднев не
Андрей Разин назвал Пугачёву посредственной
Эксперты нашли самый безопасный мессенджер
Ким Кардашьян призналась в употреблении
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с
Международный форум ЮНЕСКО стартовал в Москве
Аргентинские инженеры представили электромобиль
Виктория Боня выложила в Instagram
В NASA показали завораживающие снимки урагана на
Военное положение для простых украинцев: от
Дочь российского олигарха Анна Филипчук заняла на
Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж за
Эксперты: Процессор SoC MediaTek Helio P80 может
Просмотреть все новости