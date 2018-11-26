Эксперты назвали минусы новой китайской АКПП для UAZ Patriot





Многие автомобилисты с нетерпением ждут, когда российский кроссовер UAZ Patriot появится в продаже с автоматической коробкой передач. Уже известно, АКПП, произведённая в Китае, зарекомендовала себя с хорошей стороны, но у неё имеются и минусы, о которых потенциальных покупателей предупредили эксперты. Производитель оповещает, АКПП 6L50 при уходе и правильной эксплуатации должна пройти дистанцию, равную 200 тысячам километров. На её преодоление на заводе заливают достаточное количество масла, но желательно менять смазочный материал уже после 80 тысяч км. Роторные насосы "лепестки" подвержены чрезмерному износу, особенно, когда силовой агрегат эксплуатируется на высоких оборотах. Из-за этого возникает риск утечки масла через уплотнители и, как следствие, автовладельца ждёт замена поршней из-за сгоревших фрикционов. Кроме того, особенное внимание нужно уделять гидротрансформатору. Если его не менять каждые 100 тысяч км пробега, есть риск поломки сальника, ступицы и втулки.Характерной же чертой агрегата является негерметичный барабан. Появляющиеся в нём трещины провоцируют падение давления в системе, из-за чего происходит нестабильное переключение на вторую и третью передачу, а также на задний ход. Об этом сообщается на сайте CARSGURU.