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Дочка Джеки Чана вступила в лесбийский брак с канадской моделью

Дочка известного актера Джеки Чана вступила в лесбийский брак со своей партнершей из Канады. Об официальном бракосочетании Этта У Чжолинь сообщила своим подписчикам в сервисе Instagram.

Дочка Джеки Чана вступила в лесбийский брак с канадской моделью

19-летняя дочь Джеки Чана вместе со своей избранницей, 31-летней моделью Энди Отом, сыграли 8 ноября свадьбу в Торонто. Только накануне Этта У Чжолинь показала в своем профиле фото со своей супругой, на котором они хвастаются сертификатом, подтверждающим их бракосочетание.

Еще в мае дочь Джеки Чана поделилась со своими подписчиками в Instagram новостью о своей ориентации. В результате каминг-аута, а также узнав о романе с Энди Оттом, мать выгнала подростка из дома. Это заставило девушку некоторое время провести на улице. Почти месяц ей приходилось спать под мостом, в чем она обвиняет исключительно своих родителей, а отца и вовсе не признает. Теперь все намекает на то, что справляться со всеми дальнейшими трудностями Этте У Чжолинь не придется в одиночестве.

Дочка Джеки Чана вступила в лесбийский брак с канадской моделью

Жизнь дочки Джеки Чана успела сделать массу неприятных поворотов, которые могли повлиять на ее личность, считают подписчики девушки. Первым ударом мог стать неудачный короткий брак актера с матерью Этты, а затем и полное отсутствие в ее семье Джеки Чана как отца. У последнего, кстати, и годами ранее хватало собственных переживаний, так как другой ребенок актера – Джейси – стал фигурантом дела о наркоторговле.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:59

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