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Bentley показала новый кабриолет Continental GT Convertible

Компания Bentley показала поклонникам новую модель, созданную на базе автомобиля Continental GT. Конструкторы представили кабриолет, получивший название Convertible.

Bentley показала новый кабриолет Continental GT Convertible

Как отмечается, Bentley Continental GT Convertible практически не отличается от купе, появившегося в продаже в августе 2017 года. Самой главной чертой, выделяющей его на фоне базовой модели, станет откидывающаяся крыша. Покупатель может выбрать из семи различных оттенков. Откидывать и складывать верх можно на скорости, не превышающей 50 км/ч. Кроме того, при езде без верха водитель может активизировать специальные грелки, расположенные в сидении, они помогут обогреть шею, спину и руки. Всего доступно две версии транспортного средства, отличающиеся набором электронных вспомогательных систем и опций комфорта, получившие названия Touring Specification и City Specification.

Bentley показала новый кабриолет Continental GT Convertible

Под капотом у Bentley Continental GT Convertible мотористы разместили уже знакомый двигатель, развивающий 635 лошадиных сил. Таких показателей удалось добиться за счёт рабочего объёма, равного 6-литрам, а также W-образной схемы и 12 цилиндрам. Комплектуется этот агрегат восьмискоростной автоматической коробкой передач. О дате дебюта в салонах и стоимости новинки пока исчерпывающей информации нет.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:53

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