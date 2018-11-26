Bentley показала новый кабриолет Continental GT Convertible





Как отмечается, Bentley Continental GT Convertible практически не отличается от купе, появившегося в продаже в августе 2017 года. Самой главной чертой, выделяющей его на фоне базовой модели, станет откидывающаяся крыша. Покупатель может выбрать из семи различных оттенков. Откидывать и складывать верх можно на скорости, не превышающей 50 км/ч. Кроме того, при езде без верха водитель может активизировать специальные грелки, расположенные в сидении, они помогут обогреть шею, спину и руки. Всего доступно две версии транспортного средства, отличающиеся набором электронных вспомогательных систем и опций комфорта, получившие названия Touring Specification и City Specification.Под капотом у Bentley Continental GT Convertible мотористы разместили уже знакомый двигатель, развивающий 635 лошадиных сил. Таких показателей удалось добиться за счёт рабочего объёма, равного 6-литрам, а также W-образной схемы и 12 цилиндрам. Комплектуется этот агрегат восьмискоростной автоматической коробкой передач. О дате дебюта в салонах и стоимости новинки пока исчерпывающей информации нет.