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Ксения Собчак в Instagram показала своего разговорчивого сына с чемоданом

После рождения сына журналист и общественная деятельность Ксения Собчак стала на редкость любящей матерью. Ведь все помнят её нелестные слова о детях.

А теперь экс-кандидат на выборы на пост главы Российской Федерации постоянно выкладывает у себя в микроблоге различные милые видео и фото с своим сыном Платоном.

Ксения Собчак в Instagram показала своего разговорчивого сына с чемоданом

Вот и теперь в Instagram Ксении появился новый видеоролик, где ребёнок катит по коридору чемодан на колесах.

Мама спрашивает сына, не на таможню ли он поехал? На что маленький мальчик четко повторил за мамой эту фразу.

Надо отметить, что Ксения со своим мужем актером Максимом Виторганом ещё не готова полностью демонстрировать лицо малыша, Поэтому на самом интересном месте ролик обрывается.

А ведь всем подписчикам очень было бы интересно увидеть, как Платоша поворачивается к камере личиком. К досаде многочисленных поклонников девушки, им виден только профиль мальчика.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:49

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