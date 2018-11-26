Ксения Собчак в Instagram показала своего разговорчивого сына с чемоданом

А теперь экс-кандидат на выборы на пост главы Российской Федерации постоянно выкладывает у себя в микроблоге различные милые видео и фото с своим сыном Платоном.Вот и теперь в Instagram Ксении появился новый видеоролик, где ребёнок катит по коридору чемодан на колесах.Мама спрашивает сына, не на таможню ли он поехал? На что маленький мальчик четко повторил за мамой эту фразу.Надо отметить, что Ксения со своим мужем актером Максимом Виторганом ещё не готова полностью демонстрировать лицо малыша, Поэтому на самом интересном месте ролик обрывается.А ведь всем подписчикам очень было бы интересно увидеть, как Платоша поворачивается к камере личиком. К досаде многочисленных поклонников девушки, им виден только профиль мальчика.