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В МФТИ разработали клетки сердца для оценки безопасности медикаментов

Группа сотрудников МФТИ и Института цитологии СО РАН разработала особую культуру клеток сердца. Она дает возможность быстро оценивать безопасность медикаментов для жизни.

В МФТИ разработали клетки сердца для оценки безопасности медикаментов

Ученый из МФТИ Константин Агладзе отметил, что "сердце в пробирке" помогает составить паспорт чувствительности людей к разным препаратам. Длительные исследования нарушений, которые появляются в работе сердца по причине любых сбоев в функционировании клеток, помогли создать компьютерную модель ткани органа. Она максимально точно воспроизводит процессы, которые идут в бьющемся сердце.

Благополучный "запуск" виртуального сердца привел к тому, что было решено создать его аналог в реальности. Ученые попробовали воспользоваться стволовыми клетками, но не могли заставить эти культуры биться так, как реальное сердце. Изменив стратегию, исследователи смогли объединить клетки в несколько слоев. После этого на них получилось нанести ряд надрезов, поменявших их поведение. Это вызвало нужные ритмы. Ученые уверены, что такую установку можно применить для быстрой проверки медикаментов, минуя этап их тестирования на животных.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 08:00

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