Учёные прогнозируют полное исчезновение популяции львов на планете





По последним подсчётам, к 2018 году общемировая популяция львов составляет немногим больше двадцати тысяч особей. Если тенденция сокращения численности хищников сохранится, то, возможно, следующие поколения землян смогут увидеть льва только на картинке или в ретро-киноленте.Учёные отмечают, всё же существует ряд факторов, которые не позволят хищникам полностью исчезнуть. В их числе и более жёсткие меры наказания для браконьеров, убивающих животных с целью наживы.Группа исследователей внесла предложение создать специальную общественную организацию, основной функцией которой станет мониторинг популяций диких животных, находящихся на грани исчезновения. Этот вариант станет менее затратным в плане финансов, чем попытки увеличить популяции животных в дикой природе. К примеру, для сохранения таким образом львов, может потребоваться около двух миллиардов долларов.