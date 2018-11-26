Учёные прогнозируют полное исчезновение популяции львов на планете
В результате последних исследований британских учёных была выявлена угроза полного исчезновения популяции львов на планете. За последних век количество этих хищников породы кошачьих сократилось практически в двадцать раз, пишет Daily Mail со ссылкой на исследования Университета Ньюкасла.
По последним подсчётам, к 2018 году общемировая популяция львов составляет немногим больше двадцати тысяч особей. Если тенденция сокращения численности хищников сохранится, то, возможно, следующие поколения землян смогут увидеть льва только на картинке или в ретро-киноленте.
Учёные отмечают, всё же существует ряд факторов, которые не позволят хищникам полностью исчезнуть. В их числе и более жёсткие меры наказания для браконьеров, убивающих животных с целью наживы.
Группа исследователей внесла предложение создать специальную общественную организацию, основной функцией которой станет мониторинг популяций диких животных, находящихся на грани исчезновения. Этот вариант станет менее затратным в плане финансов, чем попытки увеличить популяции животных в дикой природе. К примеру, для сохранения таким образом львов, может потребоваться около двух миллиардов долларов.
По последним подсчётам, к 2018 году общемировая популяция львов составляет немногим больше двадцати тысяч особей. Если тенденция сокращения численности хищников сохранится, то, возможно, следующие поколения землян смогут увидеть льва только на картинке или в ретро-киноленте.
Учёные отмечают, всё же существует ряд факторов, которые не позволят хищникам полностью исчезнуть. В их числе и более жёсткие меры наказания для браконьеров, убивающих животных с целью наживы.
Группа исследователей внесла предложение создать специальную общественную организацию, основной функцией которой станет мониторинг популяций диких животных, находящихся на грани исчезновения. Этот вариант станет менее затратным в плане финансов, чем попытки увеличить популяции животных в дикой природе. К примеру, для сохранения таким образом львов, может потребоваться около двух миллиардов долларов.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:33