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Учёные прогнозируют полное исчезновение популяции львов на планете

В результате последних исследований британских учёных была выявлена угроза полного исчезновения популяции львов на планете. За последних век количество этих хищников породы кошачьих сократилось практически в двадцать раз, пишет Daily Mail со ссылкой на исследования Университета Ньюкасла.

Учёные прогнозируют полное исчезновение популяции львов на планете

По последним подсчётам, к 2018 году общемировая популяция львов составляет немногим больше двадцати тысяч особей. Если тенденция сокращения численности хищников сохранится, то, возможно, следующие поколения землян смогут увидеть льва только на картинке или в ретро-киноленте.

Учёные отмечают, всё же существует ряд факторов, которые не позволят хищникам полностью исчезнуть. В их числе и более жёсткие меры наказания для браконьеров, убивающих животных с целью наживы.

Группа исследователей внесла предложение создать специальную общественную организацию, основной функцией которой станет мониторинг популяций диких животных, находящихся на грани исчезновения. Этот вариант станет менее затратным в плане финансов, чем попытки увеличить популяции животных в дикой природе. К примеру, для сохранения таким образом львов, может потребоваться около двух миллиардов долларов.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:33

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