В Новокузнецке кота признали виновным в затоплении магазина и порче имущества





Как стало известно, во время разбирательств в Новокузнецке Центральный районный суд признал виновным кота в затоплении магазина, расположенного в нежилом помещении на первом этаже дома. Истец подал в суд, требуя компенсации, так как его магазин пострадал от потопа, в частности потеряли товарный вид мягкие игрушки. Удалось установить, виновником инцидента стал кот, случайно открывший кран на кухне. При этом небрежность хозяев привела к попаданию воды за пределы раковины. Учитывая все имеющиеся факты, вина домашнего питомца была полностью доказана.Теперь владельцы животного обязаны выплатить хозяйке торговой точки 195 тысяч рублей. Они несут ответственность за соблюдение всех норм безопасности и не оспорили причастность кота к происшествию, так и не смогли доказать, что инцидент произошёл из-за технической неисправности коммуникаций.