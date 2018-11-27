Иосиф Пригожин разместил в сети Instagram откровенное фото Валерии

В комментарии к фотографии Иосиф Пригожин отметил, что это «ещё одна потрясающая работа», а также перечислил всех лиц, причастных к созданию этого фото: стилиста, дизайнера, мастера по освещению, ассистентов.По мнению продюсера, на снимке его супруга выглядит настолько красиво, что ее просто нельзя не показать подписчикам. В комментариях к посту некоторые фолловеры выразили сомнение относительно уместности таких снимков для 50-летней звезды. Однако многие признали, что она выглядит действительно прекрасно.Отметим, что Иосиф Пригожин уже не раз спорит с интернет-аудиторией, убеждая, что Валерия даст фору многим своим хейтерам в вопросах внешности. Он уверен, что возраст абсолютно не является основанием для того, чтобы скрываться от камер. При этом он обращает внимание, что его супруга выглядит так не только благодаря природной красоте, но и за счет собственной работы в тренажёрном зале и правильному питанию.