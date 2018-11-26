Певица Анна Плетнёва была срочно госпитализирована с пневмонией
Певица Анна Плетнёва уже некоторое время чувствовала себя плохо, но не обращалась к врачам, и продолжала давать концерты, что привело её к резкому ухудшению состояния и срочной госпитализации. Врачи диагностировали у известной певицы пневмонию.
Бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва всегда фанатично относилась к своей работе. Так и в этот раз, она не обращала внимания на резкие ухудшения состояния здоровья, приступы удушающего кашля «запивала» таблетками, повышающуюся температуру «сбивала» микстурами. Она продолжала выступать перед поклонниками в ущерб своему здоровью. Ни к чему хорошему это не привело. Недавно Анна потеряла сознание и только после этого согласилась, чтобы ей вызвали медицинскую помощь. Приехавшие врачи оказали певице первичную помощь, диагностировали пневмонию и отправили певицу в одну из клиник Москвы.
Концерты Анны Плетнёвой, запланированные на ближайшее время, по всей вероятности будут отменены, поскольку неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы полностью вылечить запущенную певицей болезнь.
Поклонники певицы обеспокоились, узнав о её срочной госпитализации. Они желают звезде скорее поправить здоровье и продолжать радовать всех своим творчеством.
Бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва всегда фанатично относилась к своей работе. Так и в этот раз, она не обращала внимания на резкие ухудшения состояния здоровья, приступы удушающего кашля «запивала» таблетками, повышающуюся температуру «сбивала» микстурами. Она продолжала выступать перед поклонниками в ущерб своему здоровью. Ни к чему хорошему это не привело. Недавно Анна потеряла сознание и только после этого согласилась, чтобы ей вызвали медицинскую помощь. Приехавшие врачи оказали певице первичную помощь, диагностировали пневмонию и отправили певицу в одну из клиник Москвы.
Концерты Анны Плетнёвой, запланированные на ближайшее время, по всей вероятности будут отменены, поскольку неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы полностью вылечить запущенную певицей болезнь.
Поклонники певицы обеспокоились, узнав о её срочной госпитализации. Они желают звезде скорее поправить здоровье и продолжать радовать всех своим творчеством.