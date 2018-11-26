Певица Анна Плетнёва была срочно госпитализирована с пневмонией





Бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва всегда фанатично относилась к своей работе. Так и в этот раз, она не обращала внимания на резкие ухудшения состояния здоровья, приступы удушающего кашля «запивала» таблетками, повышающуюся температуру «сбивала» микстурами. Она продолжала выступать перед поклонниками в ущерб своему здоровью. Ни к чему хорошему это не привело. Недавно Анна потеряла сознание и только после этого согласилась, чтобы ей вызвали медицинскую помощь. Приехавшие врачи оказали певице первичную помощь, диагностировали пневмонию и отправили певицу в одну из клиник Москвы.Концерты Анны Плетнёвой, запланированные на ближайшее время, по всей вероятности будут отменены, поскольку неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы полностью вылечить запущенную певицей болезнь.Поклонники певицы обеспокоились, узнав о её срочной госпитализации. Они желают звезде скорее поправить здоровье и продолжать радовать всех своим творчеством.