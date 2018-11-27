Российское ателье LARTE Design расширяет присутствие на международном рынке





LARTE Design, российская компания, резидент технопарка «Жигулёвская долина» — основоположник трендов в тюнинге автомобилей премиум-бренда Infiniti, поэтому каждый проект по созданию нового комплекта — целое событие. И новые Missuro и Missuro S ждали буквально все! Ведь обновлённый QX80, представленный в 2017 году в Дубае, оказался далёк от впечатляющего концепта Infiniti Monograph. Поэтому проект Missuro, уже ставший легендарным, призван подарить настоящие эмоции, восхищение и восторг от обладания красивым и стильным автомобилем, соответствующему статусу своего владельца.Глава медиахолдинга First Media Group Бейбит Алибеков, посетивший презентацию Missuro S в «Автомире», сказал, что считает LARTE Design “чемпионом мира по тюнингу автомобилей Infiniti”, а новый комплект для QX80, по его мнению, добавил образу автомобиля оправданной дерзости и сделал его по-спортивному агрессивным.В рамках презентации была организована выездная фотосессия неподалёку с популярным высокогорным спортивным комплексом «Медео». Внедорожник Infiniti QX80 в тюнинге LARTE Design прекрасно вписался в пейзаж заснеженных гор Казахстана.Напомним, российская презентация тюнинг-комплекта Missuro для Инфинити QX80 состоялась в сентябре 2018 года. Позднее компания LARTE Design презентовала комплект Missuro S, дизайн которого выполнен в более спортивном ключе. В портфолио LARTE ряд премиальных брендов, включающих Mercedes, Porsche, Tesla.Усиливая индивидуализацию своего продукта в ноябре 2018 года кастом-ателье стало снабжать все свои изделия персональными номерами, демонстрирующими количество комплектов в партии и индивидуальный номер каждого изделия.