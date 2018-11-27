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Дмитрий Щербина не винит Ольгу Павловец за то, что она не сообщила ему о смерти сына

В недавнем эфире программы «Судьба человека» известный российский актёр Дмитрий Щербина рассказал, что не держит зла на бывшую супругу актрису Ольгу Павловец из-за того, что она не сообщила ему о гибели сына. Он не винит Ольгу в произошедшей трагедии и давно простил её родителей.

Дмитрий Щербина не винит Ольгу Павловец за то, что она не сообщила ему о смерти сына

Дмитрий Щербина до сих пор с видимой болью вспоминает события, произошедшие девять лет назад. Когда актёр тяжело переживал развод с женой Ольгой Павловец, в их семью пришла ещё одна беда. При совершенно нелепых обстоятельствах умер их общий сын Прохор, и Дмитрий узнал об этом совершенно случайно в разговоре с общими знакомыми. Щербина вспоминает тот сложный момент, думал, не успеет проводить родного ребёнка в последний путь. И отношение Ольги и её родителей, когда на кладбище они не сказали ему ни слова.

Дмитрий Щербина не винит Ольгу Павловец за то, что она не сообщила ему о смерти сына

Но на протяжении всего эфира программы Дмитрий Щербина упоминал, что ни на Ольгу, ни на её родителей он зла не держит. Да, говорит он, было невероятно тяжело одному переживать трагедию, но, в итоге, приход к вере помог всех простить, отпустить свои печали и продолжать жить дальше. Актёр оптимистично смотрит в грядущее, он уверен, что его сын наблюдает за ним с неба и даёт оценку всем его поступкам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:00

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