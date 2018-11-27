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Топ-5 полезных продуктов, гарантирующих бодрость

Актуальные исследования позволили диетологам назвать ТОП-5 самых полезных продуктов, регулярное употребление которых гарантирует состояние бодрости и приподнятого настроения.

Топ-5 полезных продуктов, гарантирующих бодрость

Безусловным лидером был признан кофе. Содержащийся в этом ароматном напитке кофеин обеспечивает победу в борьбе с усталостью и сонливостью.

Овсяная каша по праву заняла почетное второе место «бодрого» рейтинга. Эксперты уверяют, что любовь британцев к этой каше по утрам позволяет полностью обеспечить потребности организма в энергии и полезных веществах. После такого завтрака можно спокойно и без вредных перекусов протянуть время до обеда.

Куриную грудку, а также тунца диетологи расположили на третьей позиции. Оба этих продукта способны утолить голод, насытить организм и доставить удовольствие от приема пищи.

Куриные яйца оказались на четвертом месте как источник белка самого высокого качества, а также витамина Д. Но более 1 яйца в день употреблять нежелательно ввиду возможного риска повышения холестерина, предупредили эксперты.

Топ-5 полезных продуктов, гарантирующих бодрость

Замыкает пятерку лучших продуктов для бодрости – темный шоколад, способный повысить уровень гормона счастья, снизить кровяное давление и обеспечить поступление калия, цинка и других полезных веществ.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:00

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