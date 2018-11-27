Медики назвали полезные свойства мяты





Чай с мятой или отдельно заваренные мятные листья помогут справиться со стрессом, успокоят нервы и расслабят тело. Но на этом польза мяты не ограничивается.Оказывается, мята улучшает процессы пищеварения, способствуя избавлению от лишнего веса. К тому же мята является средством для щадящего детокса, то есть с ее помощью можно легко и безболезненно вывести из организма вредные токсины и шлаки.Большим плюсом мяты диетологи считают ее желчегонное и мочегонное влияние, а также способность восполнить дефицит целого ряда ценный микроэлементов и витаминов. За счет этого кожа приобретает особенную упругость и мягкость, малейшие ранки заживают быстрее, а прыщики-акне не появляются.Примечательно, что мята бывает разная. Это и резкая перечная, и нежная лимонная, которую еще называют мелиссой. Есть даже сорта мяты с ароматом клубники и даже шоколада, поэтому каждый сможет найти именно ту разновидность, которая ему понравится.