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Медики назвали полезные свойства мяты

Медики назвали ряд полезных свойств мяты. Это ароматное растение издавна считается одним из самых полезных, помогая человеку справиться с целым рядом проблем со здоровьем.

Медики назвали полезные свойства мяты

Чай с мятой или отдельно заваренные мятные листья помогут справиться со стрессом, успокоят нервы и расслабят тело. Но на этом польза мяты не ограничивается.

Оказывается, мята улучшает процессы пищеварения, способствуя избавлению от лишнего веса. К тому же мята является средством для щадящего детокса, то есть с ее помощью можно легко и безболезненно вывести из организма вредные токсины и шлаки.

Медики назвали полезные свойства мяты

Большим плюсом мяты диетологи считают ее желчегонное и мочегонное влияние, а также способность восполнить дефицит целого ряда ценный микроэлементов и витаминов. За счет этого кожа приобретает особенную упругость и мягкость, малейшие ранки заживают быстрее, а прыщики-акне не появляются.

Примечательно, что мята бывает разная. Это и резкая перечная, и нежная лимонная, которую еще называют мелиссой. Есть даже сорта мяты с ароматом клубники и даже шоколада, поэтому каждый сможет найти именно ту разновидность, которая ему понравится.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 04:00

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