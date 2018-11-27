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В Google возобновили тестирование «нулевой выдачи»

Сотрудники корпорации Google возобновили тестирование «нулевой выдачи». Такой вывод был сделан пользователями после получения ряда ответов на введенные запросы в единственном экземпляре.

В Google возобновили тестирование «нулевой выдачи»

Пользователи Сети поспешили сделать скриншоты полученных ими результатов. Корпорация Google раньше уже пыталась ввести так называемую «нулевую выдачу» или точный результат в ответ на запрос. После чего тестирование системы было приостановлено.

В Google возобновили тестирование «нулевой выдачи»

Поступающие сообщения от пользователей Сети свидетельствуют о возобновлении испытаний. При этом желающие перебрать различные предложенные варианты ничего не потеряют, так как присутствует кнопка, позволяющая раскрыть все остальные найденные совпадения по запросу. Предполагается, что больше всего от «нулевой выдачи» могут пострадать сервисы, собирающие информацию о времени или курсе валют, а также онлайн-калькуляторы.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:00

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