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Ноутбук Asus VivoBook 14 X420 получил дисплей NanoEdge с узкими рамками

Бренд Asus выпустил новый ноутбук VivoBook 14 X420. Устройство получило дисплей NanoEdge, отличающийся узкими рамками, полезная площадь которого составляет 87%.

Ноутбук Asus VivoBook 14 X420 получил дисплей NanoEdge с узкими рамками

Как информирует производитель, Asus VivoBook 14 X420 имеет почти безрамочный 14-дюймовый дисплей NanoEdge с разрешением 1 920 на 1 080 точек. Безопасность устройства обеспечивает не только пароль операционной системы Windows 10, но и датчик, считывающий отпечаток пальца владельца. На корпусе в наличии имеются все необходимые и актуальные порты расширения и датчики, обеспечивающие беспроводную связь последнего поколения. Покупатель имеет возможность выбрать ноутбук с процессором, подходящем для его задач. Минимальная мощность одного ядра четырёхядерного чипа составляет 1,8 Ггц, а максимальная 4,0 Ггц.

Как отмечается, процессор в устройстве и графический контроллер предоставляются компанией Intel. Для обеспечения их работы производитель установи в новинке 8 Гб ОЗУ. Хранить данные и медиафайлы пользователь сможет на твердотельном SSD-диске с объёмом памяти 512 Гб. Как отмечается, ноутбук имеет малые габариты. Толщина изделия не превышает двух сантиметров, а его вес достигает всего 1,4 килограмма.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Вчера, 23:00

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