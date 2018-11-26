В Китае обнаружили "самую красивую преступницу страны"





Фотография 19-летней Цинчэнь Цзинцзин появилась в китайских соцсетях буквально на днях. Полицейские города Мяньян разместили её в надежде на помощь сознательных граждан в поисках молодой мошенницы. Её обвиняют в сговоре с преступной бандой, отбирающей обманным путём деньги у нетрезвых посетителей кафе и баров. Нескольких членов банды полиции уже удалось задержать, они и рассказали, что занимались преступной деятельностью уже около полутора лет.О молодой преступнице в полиции известно не много. Её бывшие коллеги называют девушку общительной и красивой. Они никогда не могли подумать, что особа с такой привлекательной внешностью может быть мошенницей. А пользователи соцсетей отмечают, красота могла бы позволить ей добиться многого в жизни, но девушка избрала неверный путь.