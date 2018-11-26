АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

В Китае обнаружили "самую красивую преступницу страны"

19-летняя китайская девушка, которую полиция объявила в розыск по обвинению в ряде преступлений, неожиданно получила от пользователей соцсетей титул «самой красивой преступницы страны». Бывший одноклассник девушки рассказал, она и в школе считалась одной из самых красивых учениц.

В Китае обнаружили "самую красивую преступницу страны"

Фотография 19-летней Цинчэнь Цзинцзин появилась в китайских соцсетях буквально на днях. Полицейские города Мяньян разместили её в надежде на помощь сознательных граждан в поисках молодой мошенницы. Её обвиняют в сговоре с преступной бандой, отбирающей обманным путём деньги у нетрезвых посетителей кафе и баров. Нескольких членов банды полиции уже удалось задержать, они и рассказали, что занимались преступной деятельностью уже около полутора лет.

О молодой преступнице в полиции известно не много. Её бывшие коллеги называют девушку общительной и красивой. Они никогда не могли подумать, что особа с такой привлекательной внешностью может быть мошенницей. А пользователи соцсетей отмечают, красота могла бы позволить ей добиться многого в жизни, но девушка избрала неверный путь.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае обнаружили "самую красивую преступницу
Дочь Евгения Осина посвятила своему покойному
Юлию Барановскую раскритиковали фанаты за
После развода с Шевель Иван Краско вернулся к
Эксперты назвали минусы новой китайской АКПП для
Прохор Шаляпин признался, что хочет детей от
Дочка Джеки Чана вступила в лесбийский брак с
Bentley показала новый кабриолет Continental GT
Ксения Собчак в Instagram показала своего
Учёные прогнозируют полное исчезновение популяции
В "Доме-2" Дмитрий Дмитренко ушел от жены Ольги
Певица Анна Плетнёва была срочно
В Новокузнецке кота признали виновным в
В Vivo заканчивают работу над конкурентом Nubia X
Мобильный интернет работает быстрее Wi-Fi в 33
Поклонники неоднозначно оценили новый образ Сати
Звезду «Дома-2» Юлию Салибекову с Багратом из
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о его
Либерж Кпадону считает, что Евгений Руднев не
Андрей Разин назвал Пугачёву посредственной
Эксперты нашли самый безопасный мессенджер
Ким Кардашьян призналась в употреблении
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с
Международный форум ЮНЕСКО стартовал в Москве
Аргентинские инженеры представили электромобиль
Виктория Боня выложила в Instagram
В NASA показали завораживающие снимки урагана на
Военное положение для простых украинцев: от
Дочь российского олигарха Анна Филипчук заняла на
Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж за
Просмотреть все новости