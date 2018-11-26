Мобильный интернет работает быстрее Wi-Fi в 33 странах мира
Многие думают, что беспроводной доступ к сети Wi-Fi лидирует по качеству связи и скорости передачи данных в сравнении с мобильным интернетом. Но актуальные исследования экспертов из компании OpenSignal позволили опровергнуть эти данные, поскольку в 33 странах мира мобильный интернет, как выяснилось, работает быстрее Wi-Fi.
Как сообщает «ПолитЭксперт», зачастую у беспроводной локальной сети имеется масса недостатков, обусловленных целым рядом причин. В итоге оказывается, что в странах Африки, Латинской Америки, Ближнего востока и некоторых европейских государствах именно мобильный интернет демонстрирует более высокие результаты работы, а не Wi-Fi.
Как сообщает «ПолитЭксперт», зачастую у беспроводной локальной сети имеется масса недостатков, обусловленных целым рядом причин. В итоге оказывается, что в странах Африки, Латинской Америки, Ближнего востока и некоторых европейских государствах именно мобильный интернет демонстрирует более высокие результаты работы, а не Wi-Fi.
Технологии
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:30