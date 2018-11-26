Прохор Шаляпин признался, что хочет детей от Виталины Цымбалюк

Прохор Шаляпин признался, что к детям относится равнодушно, но почувствовал что-то новое, когда встретился с малышами из детдома. Здешние воспитанники тепло приняли его и уделяли много внимания. Артиста тронуло отношение детей, которые постоянно обнимали его и радовались.Прошло немного времени и к Прохору Шаляпину пришло чувство неприязни. Тем не менее, он готов на серьезный шаг и даже определился с матерью для будущих детей. Артист состоит в отношениях с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, от которой просто без ума. Пока Шаляпин со своей партнершей по совместным выступлениям не планируют законного оформления отношений.