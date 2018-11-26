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Прохор Шаляпин признался, что хочет детей от Виталины Цымбалюк

Прохор Шаляпин рассказал о своем желании сделать ребенка, причем в роли матери он не видит никого кроме Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом артист рассказал под впечатлением от посещения детского дома.

Прохор Шаляпин признался, что хочет детей от Виталины Цымбалюк

Прохор Шаляпин признался, что к детям относится равнодушно, но почувствовал что-то новое, когда встретился с малышами из детдома. Здешние воспитанники тепло приняли его и уделяли много внимания. Артиста тронуло отношение детей, которые постоянно обнимали его и радовались.

Прошло немного времени и к Прохору Шаляпину пришло чувство неприязни. Тем не менее, он готов на серьезный шаг и даже определился с матерью для будущих детей. Артист состоит в отношениях с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, от которой просто без ума. Пока Шаляпин со своей партнершей по совместным выступлениям не планируют законного оформления отношений.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:00

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