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"Умный" стол Growbot можно приобрести по цене 400 долларов

С недавних пор каждый желающий может приобрести так называемый «умный» стол Growbot, который выращивает практически любые растения без помощи человека. Стол имеет автономную систему работы и питания, а внешне похож на сад в миниатюре.

"Умный" стол Growbot можно приобрести по цене 400 долларов

Growbot являет собой гидропонную систему, что подразумевает выращивание растений в искусственной среде при отсутствии почвы. Такая система сама регулирует режим питания растений, обеспечивает концентрацию углекислого газа, благоприятную для фотосинтеза, регулирует температуру и влажность воздуха, а также уровень и длительность нужного освещения. С её помощью обеспечивается получение высоких урожаев за более короткий срок. Всё что требуется от человека – собрать урожай.

С помощью «умного» стола Growbot можно вырастить различные овощные культуры, а можно превратить его в своеобразный «зимний сад», расположив в квартире или на балконе и выращивая на нём цветущие растения. Приобрести полезную новинку можно по цене около четырёхсот долларов.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 01:00

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