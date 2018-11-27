"Умный" стол Growbot можно приобрести по цене 400 долларов





Growbot являет собой гидропонную систему, что подразумевает выращивание растений в искусственной среде при отсутствии почвы. Такая система сама регулирует режим питания растений, обеспечивает концентрацию углекислого газа, благоприятную для фотосинтеза, регулирует температуру и влажность воздуха, а также уровень и длительность нужного освещения. С её помощью обеспечивается получение высоких урожаев за более короткий срок. Всё что требуется от человека – собрать урожай.С помощью «умного» стола Growbot можно вырастить различные овощные культуры, а можно превратить его в своеобразный «зимний сад», расположив в квартире или на балконе и выращивая на нём цветущие растения. Приобрести полезную новинку можно по цене около четырёхсот долларов.