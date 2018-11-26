Андрей Разин назвал Пугачёву посредственной певицей





Основатель популярной в 90-х годах группы «Ласковый май» пишет, знаком с Примадонной российской эстрады уже очень давно, и его всегда «напрягала» её вредная привычка курить всегда и везде. Алла Борисовна курила и в молодости, имея маленького ребёнка, курит и сейчас, несмотря на явный вред для своего голоса, утверждает Андрей Разин. Он всегда восхищался неповторимым тембром её голоса, но сейчас под воздействием времени и вредной привычки его очарование исчезает, превращая Пугачёву в «посредственную» певицу, сетует Разин. В то же время продюсер и не упускает возможности похвалиться собой. Он пишет, в своей жизни ни разу не курил и строго наказывал своих подчинённых, когда узнавал об их вредных пристрастиях.Реакция Аллы Борисовны на подобное заявление пока не последовала. В данное время она занимается семьёй и планирует серию концертов, которые будут приурочены к её юбилейному семидесятому дню рождения в следующем году.